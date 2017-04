Lukašenko chystá "monstrproces" s už zaniklým spolkem. Chce jím potlačit protesty, říká zakladatel

před 18 minutami

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko se rozhodl soudit již zaniklou organizaci Bílý legion. Podle jejího zakladatele se tak Lukašenko snaží odradit lidi od protestů proti takzvané dani z příživnictví, kterou mají platit nezaměstnaní. Daň míří na ty nejchudší, což doposud byla opora běloruského režimu. Běloruská KGB nyní zatkla více než dvacítku lidí. Většina z nich přitom s organizací Bílý legion neměla ani nic společného.

Minsk - Běloruský vládní tisk píše o hluboce zakonspirované organizaci s pevnou hierarchií, tvrdou disciplínou a zbraněmi. Měla prý chystat ozbrojené povstání, dodává list Sovětské Bělorusko.

Řeč je o polovojenské organizaci Bílý legion. Ta ale přestala existovat už v první polovině 90. let.

Běloruská tajná služba KGB nyní zatkla více než dvacítku lidí. Většina z nich přitom s organizací neměla ani nic společného.

"Je jasné, že zatýkáním a kampaní v médiích se režim snaží potlačit sociální protesty. Ale nemělo by zapadnout, že tahle jejich kampaň může skončit dlouhými roky vězení pro nevinné lidi," uvedl pro Aktuálně.cz někdejší zakladatel Bílého legionu Siarhej Bulba.

Bělorusko na jaře překvapily masové protesty proti takzvané dani z příživnictví, kterou mají platit všichni nezaměstnaní. Pro prezidenta Alexandra Lukašenka to bylo o to nepříjemnější, že chudí lidé byli dosud oporou režimu.

Zatýkáním a exemplárním procesem se tak podle Bulby Lukašenko snaží odradit lidi od protestů. "Řekl, že bezpečnostní složky musí organizátory vyzobat jako rozinky. Tedy že obyčejní lidé, byť protestující, jsou dobří. Ale ty mizery je potřeba pochytat a zavřít. A to nejspíš bude fungovat," vysvětluje zakladatel Bílého legionu.

"Smrdělo to provokací"

V polovině letošního března se na internetu objevil leták podepsaný Bílým legionem, který vyzýval k ozbrojenému boji.

"Já byl zrovna v Indii, tak jsem napsal kolegovi, aby radši někam odjel, protože to smrdí provokací. Jenže už to nestihl," říká Bulba.

Miroslav Lozovskij, kterého Bulba zmiňuje, byl zatčen. Druhý den se objevil v běloruské státní televizi, jak stojí u kufru auta, ve kterém je samopal. "Ale to auto měla KGB několik hodin k dispozici a na videu je vidět, že Miroslav kroutí hlavou, že s tím nemá nic společného," upozorňuje Bulba.

Lozovskij a dvacítka dalších lidí s největší pravděpodobností stanou před soudem s obviněním, že vytvořili nelegální ozbrojenou jednotku.

Tento paragraf by byl použit vůbec poprvé v běloruské historii. Obviněným hrozí až sedm let vězení.

"Prezident Lukašenko řekl, že tajné služby odhalily spiknutí, takže se dá čekat 'monstrproces'. Přitom si toho nikdo nevšímá. Celá Evropa se teď chce stýkat s Lukašenkem, protože se prý napravil," dodává Bulba.

Označili je za nacionalisty i rasisty

Někdejší důstojník sovětské armády založil organizaci počátkem devadesátých let, aby připravovala vlastenecké kádry pro běloruské ozbrojené síly.

"Jenže oni nás označili za nacionalisty a nebrali nás. Takže někteří z našich nejlepších odchovanců šli sloužit do francouzské cizinecké legie," popisuje Bulba.

To byl i důvod rozpadu organizace. "Nikdo nás nepotřeboval, a tak se každý začal věnovat svým věcem. Já jsem odjel a začal cestovat," dodává zakladatel organizace.

Tvrdí taky, že tehdejší nálepka nacionalistů není přesná. "Spíše tak označovali druzí nás než my sami sebe. Byli jsme hlavně vlastenci a chtěli jsme samostatný stát, ať v jeho čele byl kdokoli," tvrdí Bulba.

Jenže používali běloruštinu a zakázanou bílo-červeno-bílou symboliku, což bylo pro vládu dostačující. "Dokonce říkali, že jsme rasisti, když máme v názvu slovo 'bílý'. A to nikoho nenapadlo, že je to proto, že jsme v Bílé Rusi? Nebo tvrdili, že máme ve znaku nacistické runy. Přitom je to tradiční ornament, který je součástí i běloruského státního znaku. Je to absurdní," rozčiluje se i dnes Bulba.

