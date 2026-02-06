"Loví nás tu ruské drony." Česká dobrovolnice je jen stovky metrů od Putinovy armády

Do mrazivé Ukrajiny vyrazila spolupracovnice Aktuálně.cz Laura Przybylaková, která spolu s dobrovolníkem Macem přivezla humanitární i další pomoc. V pořadu Spotlight News popisuje čerstvé zážitky s útoky dronů, obranou proti nim či jak se civilní obyvatelstvo vypořádává s tím, že kvůli ruským útokům často nejde elektřina, teplo nebo voda.
„Jsme nedaleko Chersonu na polygonu, kde trénujeme vojáky 79. pohraniční brigády ve střelbě brokovnicí na drony. A vypadá to tady špatně,“ popisuje dobrovolnice situaci v oblasti, kdy se chvílemi pohybuje jenom stovky metrů od ruských pozic – město Cherson od nich totiž dělí jenom řeka Dněpr.
A tu Rusové možná využijí k tomu, aby se po zamrzlé řece dostali na druhou stranu. „Oni (Rusové) samozřejmě čekají, jestli to někde zamrzne, jestli to budou moci překročit. Zatím se tak díky bohu nestalo,“ říká. Teploty na Ukrajině jsou totiž už několik týdnů mrazivé.
I když ve městě už od ukrajinské letní protiofenzivy v roce 2022 Rusové nejsou, na město neustále útočí. „Je to město, které víceméně funguje, ale po ulici lítají FPV drony, které doslova loví. Od začátku roku je tady několik vyšších desítek případů, kdy někoho na ulici zabil dron a spoustu dalších lidí zranil,“ vypočítává spolupracovnice Aktuálně.cz.
Spolu s dobrovolníkem Macem (autorem Deníku dobrovolníka, který publikujeme na Aktuálně.cz) sami ruské útoky zažili. „Včera jsme něco vezli do nemocnice poblíž řeky, najednou jsme slyšeli jednu obrovskou ránu, pak hned další. Tak jsme vystoupili, běželi jsme z auta, že se půjdeme schovat dovnitř, a nad námi proletěl minometný granát,“ popisuje s tím, že jeho smrtící účinek je na 100 metrů. Měli štěstí, protože dopadl za dům.
Jak se proti dronovým útokům bránit? A jak Ukrajina funguje v mrazivých podmínkách či jak sestřelit rychle letící dron brokovnicí? Poslechněte si nejnovější epizodu Spotlight News i ve svých oblíbených podcastových aplikacích