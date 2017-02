Louvre po útoku opět otevřel. Atentátník je z dobré rodiny a fandil Bayernu, tvrdí tisk

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

K normálnímu provozu se po pátečním útoku na vojenskou hlídku vrátilo pařížské muzeum Louvre. V sobotu dopoledne na svých stránkách oznámilo, že se opět otevírá návštěvníkům. Pachatel útoku, kterého jeden z vojáků postřelil, je podle francouzských médií už ve stabilizovaném stavu, vypovídat ale stále ještě nemůže.

Paříž – Pařížské muzeum Louvre, které úřady v pátek uzavřely po teroristickém útoku údajného Egypťana, se v sobotu dopoledne opět otevřelo pro návštěvníky. Podle agentury AFP přišel stejně velký počet zájemců jako obvykle. V objektu oblíbeném turisty bylo v době incidentu kolem 1200 osob. Nikomu se nic nestalo, lidé jen museli čekat několik hodin na to, až pyrotechnici odvolají poplach kvůli možné pumové hrozbě.

Útočník, jenž u vchodu do muzea mačetou lehce poranil člena vojenské hlídky a byl hned zneškodněn, měl u sebe batohy, které mohly obsahovat nálože. Pyrotechnici, kteří v nich ale nic nebezpečného nenašli, preventivně prohledali i další prostory muzea. Oblast kolem Louvru byla několik hodin po incidentu opět zpřístupněna veřejnosti, samotné muzeum se ovšem otevřelo až v sobotu.

"Muzeum Louvre se otevírá v sobotu 4. února 2017 od 10:00. Děkujeme návštěvníkům za porozumění a podporu," uvedlo na svém portálu vedení muzea.

Pachatel za pokřiku Alláhu akbar (arabsky Bůh je veliký) v pátek dopoledne zaútočil mačetou na dva vojáky, kteří v Louvru hlídkovali. Jeden člen hlídky na něj několikrát vystřelil a muže těžce zranil.

Střelba u jednoho z nejnavštěvovanějších muzeí vyvolala u přítomných obavy, ale ne paniku. Rychlost, s jakou se Paříž po útoku vrátila k normálnímu životu, podle agentury Reuters ukázala, že francouzská metropole se nechtěně, ale stoicky musela naučit žít s extremistickou hrozbou. "Během několika hodin se rozhlasové stanice vrátily ke zprávám o bouřích sužujících západní pobřeží a o dopravě v době školních prázdnin," uvedla britská tiskové agentura.

Útočník je mimo ohrožení života

Život vážně zraněného útočníka již není ohrožen, napsala v sobotu AFP s odvoláním na zdroj blízký vyšetřování. Vyšetřovatelé zkoumají, zda útočník jednal z vlastního rozhodnutí, nebo na něčí pokyn.

Devětadvacetiletý Egypťan s trvalým pobytem ve Sjednocených arabských emirátech, který přiletěl do Francie na turistické vízum, byl vážně zraněn na břiše. Krátce po incidentu byl jeho zdravotní stav kritický, nyní je podle lékařů již mimo ohrožení života. Je však stále připojen na přístroje a není s to komunikovat, uvedl dnes zdroj AFP.

Egyptská policie hned v pátek informovala, že pachatelem je Abdalláh Ridá Rifáí Hamamí, narozený severovýchodně od metropole Káhiry. Do Paříže přiletěl z Dubaje 26. ledna. V pokoji hotelu, kde se podle francouzských médií u třídy Champs-Elysées ubytoval, našli policisté několik jeho osobních věcí, ale nic, co by ho spojovalo s nějakou teroristickou skupinou.

Vyšetřovatelé přesto zkoumají, zda útočník jednal z vlastního rozhodnutí, nebo na něčí pokyn. Také představitel egyptského ministerstva vnitra v sobotu řekl AP, že vyšetřovatelé zatím nenašli nic, co by svědčilo o útočníkových politických aktivitách, zločinecké činnosti či členství v radikální skupině.

Otec Hamamího v sobotu prohlásil, že ho páteční zpráva o synovi šokovala. Odmítl tvrzení, že syn je radikál, a obvinil francouzskou vládu, že se obviněním snaží ospravedlnit, že vojáci stříleli. "Je to normální mladík, otec sedmiměsíčního dítěte," zdůraznil otec. V rozhovoru pro dubajskou televizi dodal, že se bojí o jeho život.

Deník Le Parisien v sobotu uvedl, že Egypťan pochází z dobré rodiny a na sociálních sítích se představoval jako ženatý, obchodník firmy pro rozvoj životního prostředí a fanoušek fotbalového klubu Bayern Mnichov a filmu Sám doma. Minulou sobotu si zakoupil dvě mačety v jednom obchodu se zbraněmi v 11. pařížském obvodu, kde žije početná arabská komunita, a hodiny před útokem u Louvru posílal stále více nábožensky zaměřených zpráv na síti Twitter.

"Vyjednávání není možné. Nejsou možné žádné kompromisy, žádné přetvařování. Rozhodně není možné se vrátit. Ve válce není míru," napsal podle pařížského listu útočník v jednom ze svých posledních vzkazů.

"Egyptská vláda a egyptský lid stojí po boku francouzské vlády a francouzského lidu," uvedlo v prohlášení egyptské ministerstvo zahraničí. Podobně se vyjádřily i Spojené arabské emiráty. Egypt navíc vyzval mezinárodní společenství, aby zdvojnásobilo úsilí v boji proti terorismu.

Turista natáčel u Louvru. Záběry chvíli po útoku muže s mačetou | Video: Reuters, TWITTER/voiceb0xx | 00:33

