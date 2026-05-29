Louisiana schválila změnu volebních obvodů. Pomůže tím Trumpovým republikánům

Zákonodárci amerického státu Louisiana v pátek schválili přerozdělení volebních obvodů, které má v podzimních kongresových volbách pomoci republikánům prezidenta Donalda Trumpa. Změna pravidel ruší jeden ze dvou volebních obvodů s převahou černošského obyvatelstva, v nichž tradičně získávají mandát demokraté. Informovala o tom agentura AP.
Úprava podle ní přichází měsíc poté, co nejvyšší soud USA zrušil dosavadní rozdělení volebních obvodů ve státě jako nelegální úpravu na základě rasového složení.
Louisiana je jedním z řady států, v nichž se některá ze dvou amerických politických stran snaží o takzvaný gerrymandering, který patří k tradičním nástrojům politického boje ve Spojených státech. Cílem je změnit skladbu obyvatelstva v obvodu, a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství.
Republikáni se v Louisianě snaží docílit zisku co nejvíce ze šesti zdejších křesel ve Sněmovně reprezentantů. Zrušením jednoho ze dvou většinově černošských obvodů usilují o získání mandátu dosud patřícího demokratům. Ti v současnosti drží dvě křesla, republikáni čtyři.
Demokraté v debatě před hlasováním tvrdili, že nové rozdělení má soustředit co nejvíce černochů do jediného volebního obvodu a je tedy přesně onou nejvyšším soudem odmítnutou úpravou na základě rasy. Republikáni oponovali, že nejde o rasové složení, ale o politické preference voličů v obvodech.
Před listopadovými volbami, v nichž se republikáni v souvislosti s klesající Trumpovou oblibou obávají ztráty většiny v obou komorách Kongresu, se snahy o změny volebních obvodů odehrávají v řadě amerických států, mnohdy však neúspěšně. V Jižní Karolíně toto úterý odmítl změnu voličské mapy tamní zákonodárný sbor, v Alabamě ji ve stejný den zakázal federální soud.
Překreslit volební obvody se pokusili ve svůj prospěch také demokraté ve státě Virginia. Nejvyšší soud USA však před dvěma týdny jejich návrh změny rozvržení obvodů v nadcházejících volbách do Sněmovny reprezentantů zamítl.
Mohlo by vás zajímat: Zápasníci si to rozdají před Bílým domem. Trump dal postavit klec
Sen o titulu číslo 25 je pryč. Djokovič padl v tuhé bitvě s brazilským teenagerem
Srbský tenista Novak Djokovič 25. grandslamový titul nezíská ani na letošním Roland Garros. Ve 3. kole ho dnes na pařížské antuce v bezmála pětihodinové bitvě udolal devatenáctiletý Brazilec Joao Fonseca, který podruhé za sebou otočil zápas z 0:2 na sety a vyhrál 4:6, 4:6, 6:3, 7:5 a 7:5.
ŽIVĚ Blokáda u Íránu skončí, prohlásil Trump. Brzy prý učiní definitivní rozhodnutí o dohodě
Americká blokáda u íránských břehů skončí, uvedl v pátek bez bližších podrobností americký prezident Donald Trump. Dodal, že míří na schůzku se svými poradci v takzvané situační místnosti, kde rozhodne o aktuálním návrhu dohody s Íránem. Íránská polooficiální agentura Fars však s odvoláním na své zdroje Trumpovy výroky odmítla a označila je za „kombinaci pravdy a lží“.
ŽIVĚ Putin o incidentu s dronem v Rumunsku ví, oznámil Kreml. K autorství se nemá
Ruský prezident Vladimir Putin ví o incidentu s dronem v Rumunsku, prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Uvedla to agentura TASS. Ve městě Galati na východě Rumunska ruský bezpilotní letoun v noci na pátek narazil do panelového domu a zranil dva lidi. Později v pátek Rusko dodalo, že obvinění ohledně dronů v evropských zemích jsou nepodložená a že nebyly předloženy důkazy.
Menšík předvedl famózní obrat a zametl se svou nemesis. V Paříži už je v osmifinále
Tenista Jakub Menšík postoupil poprvé do osmifinále Roland Garros. Osmého nasazeného Australana Alexe de Minaura porazil na antukových dvorcích v Paříži 0:6, 6:2, 6:2, 6:3 a probojoval se i na druhém grandslamu v sezoně mezi nejlepších šestnáct hráčů.
Soud ve Spojených státech řeší žalobu Kellnerových. Rodina viní firmu z nehody vrtulníku
V americkém Anchorage začal soudní proces, ve kterém rodina zesnulého českého miliardáře Petra Kellnera žaluje společnost Tordrillo Mountain Lodge kvůli tragické nehodě vrtulníku z roku 2021. O zahájení soudního řízení v pátek informoval mluvčí rodiny Tomáš Perman.