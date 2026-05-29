29. 5. Maxmilián
Zahraničí

Louisiana schválila změnu volebních obvodů. Pomůže tím Trumpovým republikánům

ČTK

Zákonodárci amerického státu Louisiana v pátek schválili přerozdělení volebních obvodů, které má v podzimních kongresových volbách pomoci republikánům prezidenta Donalda Trumpa. Změna pravidel ruší jeden ze dvou volebních obvodů s převahou černošského obyvatelstva, v nichž tradičně získávají mandát demokraté. Informovala o tom agentura AP.

Americký prezident Donald Trump.Foto: Reuters
Úprava podle ní přichází měsíc poté, co nejvyšší soud USA zrušil dosavadní rozdělení volebních obvodů ve státě jako nelegální úpravu na základě rasového složení.

Louisiana je jedním z řady států, v nichž se některá ze dvou amerických politických stran snaží o takzvaný gerrymandering, který patří k tradičním nástrojům politického boje ve Spojených státech. Cílem je změnit skladbu obyvatelstva v obvodu, a tím si vytvořit vhodnější podmínky pro volební vítězství.

Republikáni se v Louisianě snaží docílit zisku co nejvíce ze šesti zdejších křesel ve Sněmovně reprezentantů. Zrušením jednoho ze dvou většinově černošských obvodů usilují o získání mandátu dosud patřícího demokratům. Ti v současnosti drží dvě křesla, republikáni čtyři.

Demokraté v debatě před hlasováním tvrdili, že nové rozdělení má soustředit co nejvíce černochů do jediného volebního obvodu a je tedy přesně onou nejvyšším soudem odmítnutou úpravou na základě rasy. Republikáni oponovali, že nejde o rasové složení, ale o politické preference voličů v obvodech.

Před listopadovými volbami, v nichž se republikáni v souvislosti s klesající Trumpovou oblibou obávají ztráty většiny v obou komorách Kongresu, se snahy o změny volebních obvodů odehrávají v řadě amerických států, mnohdy však neúspěšně. V Jižní Karolíně toto úterý odmítl změnu voličské mapy tamní zákonodárný sbor, v Alabamě ji ve stejný den zakázal federální soud.

Překreslit volební obvody se pokusili ve svůj prospěch také demokraté ve státě Virginia. Nejvyšší soud USA však před dvěma týdny jejich návrh změny rozvržení obvodů v nadcházejících volbách do Sněmovny reprezentantů zamítl.

ŽIVĚ Blokáda u Íránu skončí, prohlásil Trump. Brzy prý učiní definitivní rozhodnutí o dohodě

Americká blokáda u íránských břehů skončí, uvedl v pátek bez bližších podrobností americký prezident Donald Trump. Dodal, že míří na schůzku se svými poradci v takzvané situační místnosti, kde rozhodne o aktuálním návrhu dohody s Íránem. Íránská polooficiální agentura Fars však s odvoláním na své zdroje Trumpovy výroky odmítla a označila je za „kombinaci pravdy a lží“.

„A co myslíte? Že mu to zatajili?“ odpověděl Peskov ironicky na otázku, zda byl Putin o incidentu informován.
ŽIVĚ Putin o incidentu s dronem v Rumunsku ví, oznámil Kreml. K autorství se nemá

Ruský prezident Vladimir Putin ví o incidentu s dronem v Rumunsku, prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Uvedla to agentura TASS. Ve městě Galati na východě Rumunska ruský bezpilotní letoun v noci na pátek narazil do panelového domu a zranil dva lidi. Později v pátek Rusko dodalo, že obvinění ohledně dronů v evropských zemích jsou nepodložená a že nebyly předloženy důkazy.

