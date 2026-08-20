Lotyšsko uvedlo, že sestřelený dron byl ukrajinského původu

Dron, který 14. srpna sestřelila ve vzdušném prostoru Lotyšska italská stíhačka, byl ukrajinského původu, uvedly ve čtvrtek lotyšské ozbrojené síly. Šlo o nejnovější z řady incidentů, kdy se válka Ruska proti Ukrajině přelévá do sousedních zemí, poznamenala agentura Reuters.
Italská stíhačka umístěná v Pobaltí sestřelila dron, který vletěl do vzdušného prostoru Lotyšska, členské země NATO a Evropské unie, během ukrajinských útoků na ruské přístavy, uvedla Severoatlantická aliance.
Ukrajinské vojenské drony se při náletech na Rusko letos několikrát zatoulaly do vzdušného prostoru pobaltských zemí.
Lotyšské ozbrojené síly ve čtvrtek uvedly, že stroj vletěl do pobaltské země z Běloruska, s největší pravděpodobností v důsledku ruského rušení. Odmítly poskytnout jakékoli další podrobnosti o dronu.
Sestřelení dronu označil lotyšský premiér Andris Kulbergs za potvrzení, že vzdušný prostor pobaltské země je chráněn, mluvčí NATO pak za známku připravenosti a schopnosti aliance čelit hrozbám, aby ochránila území a obyvatele členských států. Ukrajina během inkriminované noci podnikla nálet na ruský přístav Usť-Luga.
Státy Severoatlantické aliance se minulý měsíc dohodly na změně mise v Pobaltí Baltic Air Policing. Dříve spojenecké letouny zajišťovaly ostrahu vzdušného prostoru, nyní je to protivzdušná obrana. Tato změna začala platit od srpna, napsal lsm.lv.
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