Loňský rok byl pro Rusko katastrofální. Děsivá čísla odhalují sociální sítě

Moskva se snaží všemi způsoby skrýt počty vojáků padlých na Ukrajině. Podle nezávislých odhadů byl loňský rok pro ruskou armádu nejhorší od začátku invaze. I přes snahu úřadů mazat soudní záznamy nebo omezovat statistiky se informace o mrtvých šíří dál. Pomáhají k tomu paradoxně i sociální sítě a povinné „vlastenecké“ akce v ruských školách a nemocnicích.
S koncem roku 2025 dospěly západní vlády i nezávislé organizace k děsivým číslům. Ruské ztráty na ukrajinském bojišti dosáhly za jediný rok nejméně 400 tisíc zabitých, zraněných a pohřešovaných vojáků. Podle některých odhadů ztratilo Rusko v roce 2025 více vojáků než v letech 2022 až 2024 dohromady. Server Kyiv Independent upozorňuje, že zatímco Kreml o těchto obětech mlčí, důkazy o mrtvých neustále vyplouvají na povrch.
Ruské úřady odmítají zveřejňovat data o svých ztrátách už více než tři roky. Poslední oficiální údaj pochází ze září 2022, kdy tehdejší ministr obrany Sergej Šojgu tvrdil, že Rusko má pouze šest tisíc padlých. „Samozřejmě kdybychom se spoléhali pouze na tento druh dat, silně bychom podceňovali počty ruských obětí, protože tato čísla jsou zcela zbytečná,“ popsala Olha Poliščuková z organizace ACLED, přední nevládní organizace, která sleduje oběti vojenských konfliktů po celém světě.
Dmitry Treščanin z exilového serveru Mediazona, který úmrtí na ukrajinské frontě dlouhodobě sleduje, označil prohlášení ruských představitelů za „pouhou lež“.
Vzhledem k mlčení Moskvy se výzkumníci museli naučit hledat informace v nepřímých zdrojích. Sledují například registr dědických řízení nebo soudní záznamy. Rodiny vojáků se totiž často obracejí na soudy, aby dosáhly oficiálního prohlášení svých blízkých za mrtvé a získaly tak odškodnění.
Stát se ale snaží i tyto cesty uzavřít. „V prosinci 2025 bylo náhle smazáno asi 70 tisíc takových případů a v padesáti ruských regionech už na internetu nezůstaly vůbec žádné záznamy,“ vysvětlil Treščanin pro Kyiv Independent. Už v roce 2023 musel ruský statistický úřad Rosstat přestat zveřejňovat data o demografii, aby nebylo možné vypočítat nadměrnou úmrtnost mužů v zemi.
Navzdory represím zůstávají ruské sociální sítě zaplaveny informacemi o padlých. Lidé sdílejí parte a oznámení o pohřbech, která úřady nedokážou zcela zastavit. „Ani v autoritářském režimu není možné zakázat lidem truchlit za své příbuzné,“ říká Treščanin s tím, že na internetu se od roku 2022 objevily desítky tisíc podobných příspěvků.
Informace o obětech paradoxně unikají i díky ruské byrokracii. Místní úřady, školy a nemocnice mají totiž nařízeno provádět vlastenecké aktivity a podávat o nich zprávy na sociální síti Vkontakte. „V nějaké škole se koná vzpomínková akce na padlého vojáka, děti sázejí stromy nebo se odhaluje pamětní deska. Protože je takových akcí mnoho, pomáhá nám to identifikovat velké množství ruských ztrát,“ dodává Treščanin.
Podle dat projektu Mediazona ztratilo Rusko v roce 2025 přímo v boji nejméně 120 tisíc, možná však až 200 tisíc vojáků. Definitivní čísla za uplynulý rok budou podle odborníků známa až později v tomto roce, ale už nyní je jasné, že se pro Rusko jednalo o nejkrvavější období celé invaze.