Zahraničí

Loni získalo španělské občanství téměř 300 tisíc lidí, většinou z Latinské Ameriky

ČTK

ilustrační fotoFoto: Shutterstock
Nejvíce potvrzení o občanství vydalo Katalánsko a region Madrid, napsala s odkazem na tiskovou zprávu španělského statistického úřadu (INE) agentura AFP. Španělsko má podle nejnovějších údajů téměř 50 milionů obyvatel, z nichž 7,3 milionu tvoří cizinci.

V loňském roce získalo španělské občanství 299.732 cizinců, což představuje meziroční nárůst 18,7 procenta. Jednalo se převážně o Maročany (42 114 osob), Kolumbijce (37 712), Venezuelany (36.271), Hondurasany (20 745) a Peruánce (15 920).

Devět z deseti nejčastěji zastoupených národností pochází z Latinské Ameriky, jejíž občané mají zjednodušené podmínky pro získání španělského občanství. Stačí jim například prokázat dvouletý pobyt ve Španělsku nebo rodinné vazby se Španěly.

Údaje statistického úřadu přicházejí uprostřed procesu hromadné legalizace migrantů, který zahájila levicová vláda premiéra Pedra Sáncheze a která by měl pomoci více než půl milionu lidí. Ti by si nakonec mohli zažádat o španělské občanství zažádat, dodala AFP.

