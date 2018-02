Loni po něm hodili vejce, nyní Macrona vypískali. Zemědělci se bojí konkurence z Jižní Ameriky

před 3 hodinami

Proti dohodě s Argentinou, Brazílií, Paraguayí a Uruguayí francouzští zemědělci po celé zemi opakovaně demonstrovali. Kvůli nelibé konkurenci z Jižní Ameriky vypískali i prezidenta Francie Emmanuela Macrona.

Paříž - Několikaminutový pískot chovatelů hovězího dobytka v sobotu přivítal francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, když dorazil na mezinárodní zemědělskou výstavu na jihu Paříže. Vypjatá atmosféra se podle francouzského tisku dala čekat. Zemědělcům se totiž nelíbí připravovaná dohoda Evropské unie a jihoamerického obchodního bloku Mercosur, díky níž by EU více otevřela svůj trh hovězímu masu z jihoamerických zemí.

Proti dohodě s Argentinou, Brazílií, Paraguayí a Uruguayí francouzští zemědělci po celé zemi opakovaně demonstrovali. Obávají se, že do EU by se z Jižní Ameriky mohlo dostat až 70 000 tun hovězího masa ročně. Podle nich je to ale nekalá konkurence, neboť tamní producenti mají daleko nižší náklady a v porovnání s Evropou nemusejí splňovat přísné požadavky na kvalitu a hygienu.

Macron ale podle agentury AFP už ve čtvrtek řekl, že je mu lhostejné, v jaké atmosféře bude na zemědělském salonu přijat. Dodal, že se soustředí pouze na budování "zemědělské tváře Francie příštích let".

Loni, když Macron ještě nebyl šéfem Elysejského paláce, dostal na této zemědělské výstavě vejcem. Letos jeho úřad oznámil, že prezident si s sebou pro jistotu bere více obleků.