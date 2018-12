Londýnské letiště Gatwick přerušilo provoz, v okolí se objevily neznámé drony

před 1 hodinou

Správa londýnského letiště Gatwick v noci na čtvrtek uzavřela veškerý letový provoz, protože nad letištěm se objevily dva neznámé drony. Oznámila to agentura AP. Všechny lety byly zrušeny, což v období před vánočními svátky způsobilo vážné dopravní problémy. Letadla mířící na přistání byla odkazována na letiště v londýnském Heathrow, do Manchesteru, Birminghamu, případně i do Francie nebo Nizozemska. Cestující si stěžovali na nedostatek informací, správa letiště vyzvala pasažéry, aby sledovali čtvrteční plán odletů a příletů. Gatwick, ležící asi 43 kilometrů jižně od Londýna, je hojně využívané letiště a jakékoli tamní problémy mají na leteckou dopravu dominový efekt.