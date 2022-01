Policie vyšetřuje večírky, které se konaly během lockdownu v sídle Borise Johnsona

Londýnská policie oznámila, že vyšetřuje společenské akce, které se konaly v rezidenci a kanceláři britského premiéra Borise Johnsona v londýnské Downing Street v době přísných protiepidemických uzávěr. Policie předtím vyšetřování záležitosti odmítala. Kvůli konání sešlostí a oslav se Johnson ocitl pod značným politickým tlakem, který by podle některých komentátorů nemusel ustát.

O zahájení policejního vyšetřování nejdříve informovala britská média včetně deníku The Telegraph. Šéfka londýnské policie Cressida Dicková to poté potvrdila.

"Mohu potvrdit, že metropolitní policie vyšetřuje řadu akcí v souvislosti s možným porušením protikoronavirových nařízení," řekla Dicková londýnským městským radním.

Dicková neupřesnila, kterých akcí se má vyšetřování konkrétně týkat, ale v poslední době se v britských médiích objevují zprávy o stále dalších zjevně ilegálních akcích a večírcích. Dohromady už jich je deset.

Naposledy v pondělí televize ITV informovala o narozeninové party pro Johnsona s až 30 účastníky, a to v době první koronavirové uzávěry na jaře 2020. Překvapení pro Johnsona údajně zorganizovala jeho manželka Carrie, ačkoli větší soukromá setkání ve vnitřních prostorech tehdy nebyla povolena. Johnsonova kancelář informace v zásadě nepopřela, ale uvedla, že akce byla v souladu s tehdy platnými pravidly.

Tento týden se očekávaly výsledky interního vyšetřování afér z pověření vládní úřednice Sue Grayové. Agentura Reuters ale poukazuje na to, že toto vyšetřování by mohlo být přerušeno. Vyplývá to z jeho podmínek pro případ, že se vyskytnou důkazy o možných trestných činech.

Deník Financial Times už uvedl, že oznámení výsledků bylo odloženo a tento týden nebudou zveřejněny. Mluvčí úřadu vlády však podle Reuters řekla, že vyšetřování pokračuje a že úřad britské vlády a policie jsou v kontaktu. Policie v úterý uvedla, že si od úřadu formálně vyžádala všechny relevantní informace o setkáních v Downing Street.

Už výsledek interního vyšetřování přitom mohl být určující pro Johnsonův další politický osud. Pro odchod premiéra jsou kromě opozice i někteří členové jeho vlastní konzervativní strany a mnozí pozorovatelé považují za nevyhnutelné hlasování o vyslovení nedůvěry šéfovi kabinetu.