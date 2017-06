Dvakrát jako zázrakem teroristům unikla. Potřetí ji britští islamisté zavraždili na London Bridge

před 59 minutami

Britští policisté vyzvedli z londýnské řeky Temže tělo, které zřejmě patří mezi oběti sobotního teroristického útoku na London Bridge. Celkový počet zavražděných osob během incidentu poté stoupl na osm. Poslední plně identifikovanou obětí je Australanka Sara Zelenak. Nedávno se pohybovala v blízkosti dvou teroristických útoků u londýnského Westminsteru a v Manchesteru. Potřetí, během sobotního útoku v Londýně, už bohužel vraždění islamistických radikálů neunikla.

Londýn - Pracovala v Londýně jako chůva.

28letá Australanka Sara Zelenak byla podle deníku The Telegraph velmi blízko všech tří teroristických útoků, ke kterým od začátku roku ve Velké Británii došlo.

Po londýnském Westminsterském mostě se podle své matky Sary v druhé polovině března procházela jen den předtím, než na něm radikál Khalid Masood v bílé dodávce zabil čtyři lidi a dalších 50 zranil.

U budovy britského parlamentu poté ještě zavraždil hlídkujícího policistu.

V polovině května si zase koupila lístek na koncert Ariany Grande v britském Manchesteru, na poslední chvíli si to ale rozmyslela a nešla. Sebevražedný atentátník, napojený na radikální islamisty, tam 22. března zavraždil více než dvě desítky převážně teenagerů, dalších zhruba 119 zranil.

Potřetí už ale Sara Zelenak teroristům uniknout nedokázala.

Britská policie ji teprve ve středu identifikovala jako jednu z obětí sobotního útoku teroristů v centru Londýna - v okolí Borough Market a London Bridge.

Během sobotní noci měla Sara původně pracovat. Dostala ale na poslední chvíli volno a vyrazila s přítelem do ulic.

Po útoku teroristů se od něj v nastalém zmatku oddělila. A stala se nakonec jednou z osmi obětí tří radikálních islamistů, bodajících do osob kolem.

Matka Sary Zelenak přiletěla z Austrálie do Londýna okamžitě poté, co se zprávy o nočním útoku dostaly do médií.

Marné pátrání po těle Sary jí dávalo ještě naději. Ta ve středu definitivně zhasla.

"Potvrdili ji jako mrtvou. Našli její tělo a testy DNA potvrdily, že jde o ni. Díky všem za obrovskou podporu," napsala matka Sary Zelenak na sociální síť Facebook, kam umístila i dceřinu fotografii.

Další oběť, tentokrát z Francie

Britská policie vyzvedla mezitím v úterý večer z řeky Temže nedaleko mostu London Bridge další tělo.

Podle předběžných zjištění mohlo patřit 45letému Francouzi Xavieru Thomasovi, který se během útoku pohyboval na mostě a podle svědků spadl do řeky.

Francouz je jedním ze dvou pohřešovaných lidí, po kterých čtyři dny po teroristickém útoku v Londýně britská policie stále pátrá.

Kromě tohoto těla se policii zatím nepodařilo identifikovat ještě jednu oběť - Ignacia Echeverríu, kterého španělský tisk označuje za hrdinu.

Podle očitých svědků se na London Bridge se svým skateboardem vrhl na jednoho z teroristů, který s nožem v ruce útočil na kolemjdoucí ženu. Mezi zraněnými v nemocnicích ale Echeverría není.

"Rodina Ignacia prochází zoufalou a nesmírně trýznivou situací," prohlásil podle listu La Vanguardía španělský ministr vnitra Juan Ignacio Zoido. Tamní úřady tlačí na Londýn, který má k dispozici vzorky DNA i otisky prstů, a přesto se mu zbývající oběti nedaří identifikovat.

Britské úřady informovaly, že mezi sedmi oběťmi sobotního teroristického útoku na London Bridge a Borough Market jsou Brit, Kanaďanka, dva Francouzi a dvě Australanky.