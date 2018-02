Pod jurisdikcí soudu EU po brexitu nezůstaneme, vyloučil to britský lid, prohlásil Johnson

před 6 hodinami

Velká Británie nezůstane pod jurisdikcí unijního soudního dvora po svém odchodu z Evropské unie, prohlásil v úterý britský ministr zahraničí Boris Johnson.

Londýn - Británie po odchodu z Evropské unie nezůstane pod jurisdikcí unijního soudu. Tento požadavek v úterý v Londýně zopakoval britský ministr zahraničí Boris Johnson.

Podle médií bude EU chtít, aby se Británie (některým) rozhodnutím nejvyšší soudní instance EU podřizovala i v budoucnu.

"Ne, to se nestane, protože to výslovně vyloučil britský lid," prohlásil Johnson. "Nemůžeme zůstat pod jurisdikcí Soudního dvora EU, je to součást opětného převzetí kontroly nad našimi zákony," dodal podle agentury Reuters.

Britský deník Financial Times napsal, že EU tento týden vznese požadavek, aby Británie zůstala pod pravomocí Soudního dvora EU, který sídlí v Lucemburku. Jeho prostřednictvím by se prý totiž měly řešit budoucí spory Londýna s EU.

Británie opustí společenství na konci března 2019. Podoba takzvaného brexitu a následné vztahy obou stran jsou nadále předmětem jednání.