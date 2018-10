Londýn vyjednává v tichosti o delším přechodném období brexitu

Cílem "tajného plánu" je prý přesvědčit severoirské unionisty, kteří v britském parlamentu podporují menšinovou vládu konzervativců, že na jimi kritizovaný záložní scénář pro irskou hranici nikdy nedojde.

Londýn - Vyjednavači Evropské komise a britské vlády v tichosti probírají možné prodloužení přechodného období po odchodu Británie z Evropské unie. S odvoláním na vysoce postavené unijní zdroje to napsal web deníku The Guardian.

Cílem "tajného plánu" je prý přesvědčit severoirské unionisty, kteří v britském parlamentu podporují menšinovou vládu konzervativců, že na jimi kritizovaný záložní scénář pro irskou hranici nikdy nedojde.

Na vytvoření "pojistky" pro budoucí režim na hranici mezi Irskem a Severním Irskem se Londýn a EU dohodly, aby zabránily vzniku tradičních hraničních kontrol. Opatření by vstoupilo do hry v případě, že by obě strany do konce přechodného období nenašly lepší kompromisní řešení.

Přesná podoba této části "rozvodové dohody" ještě nebyla stanovena, avšak minulý prosinec Británie přijala návrh EU, pod nímž by Severní Irsko po brexitu prakticky zůstalo v unijní bezcelní zóně. Vyjednávání v této věci jsou již několik měsíců na mrtvém bodě, minulý týden ovšem vícero médií informovalo, že Británie se chystá učinit ústupky a připustit možnost kontrol zboží putujícího mezi Severním Irskem a zbytkem Británie.

Severoirská Demokratická unionistická strana (DUP) od začátku vyjednávání odmítá, aby v Severním Irsku po brexitu platila jiná pravidla než ve zbytku Británie, a její představitelé nyní avizují, že strana by nemusela v parlamentu dohodu o vystoupení z EU podpořit.

Podle The Guardian se proto v tichosti jedná o přidání klauzule o prodloužení přechodného období, které je aktuálně plánováno do prosince 2020. Délka jakékoli nadstavby údajně ještě nebyla dojednána, list však uvádí, že současné rozhovory by mohly vyústit ve výrazně delší provizorium oproti současným 21 měsícům.

Během něj by Británie stále podléhala působnosti evropského práva, avšak v unijních orgánech by neměla jakékoli zastoupení.

Neshody s DUP kolem severoirské pojistky jsou jen posledním ze série problémů, kterým čelí britská premiérka Theresa Mayová. Pakliže bude schopna včas docílit dohody s Bruselem, bude mít před sebou tvrdý boj v parlamentu, kde kromě DUP nemá jistou ani podporu části vlastních poslanců. Pokrok ve vyjednávání Británie s EU si mnozí slibují od summitu šéfů států a vlád EU příští týden v Bruselu.