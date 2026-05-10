Loď zasažená hantavirem dorazila na Kanáry. Začne speciální evakuace pasažérů

ČTK

Výletní loď MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem, dorazila k přístavu Granadilla na Kanárských ostrovech. Doprovází ji plavidlo španělské civilní gardy, píše agentura AFP. Polohu lodi podle agentury potvrzují také data serveru VesselFinder, který monitoruje námořní dopravu.

A drone view of the cruise ship MV Hondius, carrying passengers suspected of having cases of hantavirus on board, leaves Praia
Loď opustí všichni cestující a část posádky, která není potřebná pro další přesun plavidla. Evakuovaní podle úřadů nepřijdou do kontaktu s místními obyvateli. Na palubě plavidla podle AFP zůstává kolem 150 lidí.Foto: REUTERS
Poté, co budou z lodi evakuováni cestující a část posádky, bude MV Hondius pokračovat v cestě do Nizozemska. Evakuace má podle společnosti OceanWide Expeditions, která loď provozuje, začít v 9:00 SELČ. V důsledku onemocnění způsobeného hantavirem zemřeli tři cestující.

Loď opustí všichni cestující a část posádky, která není potřebná pro další přesun plavidla. Evakuovaní podle úřadů nepřijdou do kontaktu s místními obyvateli. Na palubě plavidla podle AFP zůstává kolem 150 lidí. Španělská ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová uvedla, že na lodi jsou občané 23 zemí.

Loď s nakaženými nebezpečným hantavirem stále nemá bezpečný přístav. Pasažéři s potvrzenou nákazou, které už podlehli tři lidé, byli v úterý evakuováni do Kapverd. Situaci na palubě, kde zůstává 150 lidí v karanténě, popsal jeden z cestujících v emotivním videu. | Video: Reuters

Podle WHO je riziko globálního šíření hantaviru velice nízké. Riziko pro posádku a pasažéry lodi organizace hodnotí jako mírné. Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci, kteří mohou infikovat lidi, a způsobují dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína.

Miloslav Štibich a Rudolf Hrušínský ve filmu Slavnosti sněženek.

NHL: Stanley Cup Playoffs-Carolina Hurricanes at Philadelphia Flyers

Osobnost české zpěvačky Báry Basikové se v časosběrném dokumentu pokusila zachytit Helena Třeštíková. Snímek bude mít v kinech premiéru 17. září 2026.

