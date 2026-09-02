Loď USS Abraham Lincoln po devíti měsících na moři dorazila k pevnině

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln se po více než devíti měsících na moři, během nichž čelila kritice kvůli zhoršujícím se podmínkám na palubě, ve středu přiblížila k přístavu Laem Chabang ve východním Thajsku. Informovaly o tom agentury AFP a AP.
„K zajištění bezpečnosti a poskytnutí potřebné pomoci bude nasazeno asi 600 příslušníků bezpečnostních složek,“ sdělil podle AFP Narit Niramajvong, guvernér provincie Chonburi.
Thajští představitelé uvedli, že loď, na jejíž palubě se nachází přibližně 5000 námořníků a členů námořní pěchoty, se po zastávce v thajském přístavu vrátí do USA.
Součástí jejího nasazení byla rekordně dlouhá nepřetržitá plavba, která trvala více než 250 dní. Obavy z dlouhého nasazení lodi USS Abraham Lincoln zesílily po zprávách o zhoršujícím se duševním zdraví posádky a nedostatku zásob, včetně potravin a hygienických potřeb.
Letadlová loď je na moři od 21. listopadu. Vyplula ze San Diega a nejdříve byla nasazena v Asii a pak vyslána k Íránu kvůli válce, kterou zahájily Spojené státy a Izrael na konci února. Posádka od vyplutí strávila pouze dva dny na souši, jeden v prosinci v Guamu a druhý v červenci v Ománu.
K problémům na palubě přispělo vedle délky bojového nasazení i poničení americké námořní základny v Bahrajnu, kterou zasáhly íránské rakety. Tím se výrazně zkomplikovala logistická podpora letadlové lodě.
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