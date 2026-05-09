Loď stiženou hantavirem očekávají Kanáry nad ránem. Několik zemí chystá evakuační lety

Výletní loď MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem, by měla dorazit na Kanárské ostrovy v neděli mezi 3:00 a 5:00 GMT (5:00 a 7:00 SELČ), uvedla španělská ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová podle agentury AFP. Ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska sdělil, že vyslání evakuačních letů chystají Německo, Francie, Belgie, Irsko, Nizozemsko, Británie a Spojené státy.
Evropská unie vyšle další dvě letadla pro zbývající evropské občany, sdělil Grande-Marlaska. Pro občany neunijních států, jejichž země nejsou schopny vyslat letouny, podle něj úřady ve spolupráci s Nizozemskem, pod jehož vlajkou loď pluje, připravují náhradní řešení.
Plavidlo podle vyjádření činitelů jako první opustí zřejmě Španělé a cizinci budou moci vystoupit poté, co bude připraven jejich repatriační letoun. Samotná loď bude poté s posádkou pokračovat do Nizozemska, kde bude dezinfikována. Na palubě zůstane tělo i zavazadla člověka, který během plavby zemřel, uvedla Garcíaová. Na lodi se podle dostupných informací nachází tělo zemřelé Němky.
Z osmi podezřelých případů hlášených po vypuknutí nákazy na palubě výletní lodi bylo dosud potvrzeno šest případů hantaviru, oznámila v pátek Světová zdravotnická organizace (WHO). Na nákazu zemřeli tři cestující z lodi. Další tři lidé byli ve středu přepraveni do Nizozemska.
Na palubě lodi podle agentury AFP zůstává kolem 150 lidí. Devět desítek z nich tvoří cestující z 15 zemí a dalších asi šedesát jsou členové posádky z 12 zemí. Na plavidle podle dostupných informací není žádný občan České republiky. Čtyři desítky cestujících podle nizozemské diplomacie opustily výletní loď dříve při zastávce na Svaté Heleně.
Podle WHO je riziko globálního šíření hantaviru velice nízké. Riziko pro posádku a pasažéry lodi organizace hodnotí jako mírné. Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci, kteří mohou infikovat lidi, a způsobují dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína.
