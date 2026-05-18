18. 5. Nataša
Zahraničí

Loď s hantavirem zakotvila v Rotterdamu k dezinfekci, posádka půjde do karantény

ČTK

Do nizozemského přístavu Rotterdam v pondělí dopoledne připlula výletní loď MV Hondius, na níž se v dubnu objevila nákaza smrtelným hantavirem. Plavidlo, z něhož se cestující vylodili už dříve, dovezlo 25 členů posádky a dva lékaře, informují tiskové agentury.

Cruise ship MV Hondius arrives at the Port of Rotterdam
Loď plující pod nizozemskou vlajkou zahájila plavbu 1. dubna v argentinském městě Ushuaia. Na palubě se během cesty potvrdil výskyt hantaviru, kvůli kterému zemřeli tři lidé. (Rotterdam, pondělí 18. května)Foto: REUTERS
Přímo z lodi míří do karantény, kde by měli strávit šest týdnů. Loď, jejíž osud vzbudil celosvětové obavy z možného šíření nákazy, nyní čeká důkladná dezinfekce.

Loď plující pod nizozemskou vlajkou zahájila plavbu 1. dubna v argentinském městě Ushuaia. Na palubě se během cesty potvrdil výskyt hantaviru, kvůli kterému zemřeli tři lidé. Podle lékařů se virus patrně začal šířit od nizozemského manželského páru, který cestoval po Argentině, Chile a Uruguayi.

Zhruba tři desítky cestujících po úmrtí prvního Nizozemce vystoupily už v dubnu z lodi na ostrově Svatá Helena, zbylá přibližně stovka před týdnem na Tenerife na Kanárských ostrovech.

Loď v pondělí do největšího nizozemského přístavu doprovodil policejní člun, uvedla agentura AP. Členové posádky lodi měli na obličejích respirátory. V Rotterdamu jsou pro ně připraveny speciálně vybavené obytné karavany, kam by měly zamířit ihned po vylodění, informují nizozemská média.

Dosud se mezi lidmi, kteří na lodi cestovali, potvrdilo devět případů hantaviru, uvedla AP. V této souvislosti se objevilo srovnání s pandemií covidu-19. Epidemiologové i Světová zdravotnická organizace (WHO) ale upozornili, že hantavirus se nešíří tak snadno, jako se šířil koronavirus SARS-CoV-2, a také že nejde o nový virus, jako to bylo v případě covidu-19.

Situaci na palubě lodi s nebezpečným hantavirem, na které zůstává 150 lidí v karanténě, popsal jeden z cestujících v emotivním videu.

Situaci na palubě lodi s nebezpečným hantavirem, na které zůstává 150 lidí v karanténě, popsal jeden z cestujících v emotivním videu. | Video: Reuters
„Příšerná chyba, soudruzi?" Ukrajinci se smějí Rusům, kteří trefili čínskou loď

Mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk na Facebooku napsal, že ruský dron zaútočil na čínskou obchodní loď v Černém moři. Útok si podle něho nevyžádal žádné oběti, ale „jde o něco nového“, co se doposud nestalo. „Stala se příšerná chyba, soudruzi?“ napsal Pletenčuk na adresu Moskvu, kterou pojí s Pekingem strategické partnerství.

Feri u soudu znovu odmítl obžalobu ze znásilnění, rozsudek je na spadnutí

Bývalý poslanec Dominik Feri v pondělí u Obvodního soudu pro Prahu 3 znovu odmítl obžalobu ze znásilnění. Devětadvacetiletý muž je obžalovaný z toho, že si v roce 2015 při styku s tehdy sedmnáctiletou dívkou sundal kondom, i přes její nesouhlas. Feri odmítl, že by si při styku prezervativ sundal. Soud se případem začal zabývat v březnu, není vyloučené, že by v pondělí mohly zaznít závěrečné řeči.

