Loď s hantavirem zakotvila v Rotterdamu k dezinfekci, posádka půjde do karantény

Do nizozemského přístavu Rotterdam v pondělí dopoledne připlula výletní loď MV Hondius, na níž se v dubnu objevila nákaza smrtelným hantavirem. Plavidlo, z něhož se cestující vylodili už dříve, dovezlo 25 členů posádky a dva lékaře, informují tiskové agentury.
Přímo z lodi míří do karantény, kde by měli strávit šest týdnů. Loď, jejíž osud vzbudil celosvětové obavy z možného šíření nákazy, nyní čeká důkladná dezinfekce.
Loď plující pod nizozemskou vlajkou zahájila plavbu 1. dubna v argentinském městě Ushuaia. Na palubě se během cesty potvrdil výskyt hantaviru, kvůli kterému zemřeli tři lidé. Podle lékařů se virus patrně začal šířit od nizozemského manželského páru, který cestoval po Argentině, Chile a Uruguayi.
Zhruba tři desítky cestujících po úmrtí prvního Nizozemce vystoupily už v dubnu z lodi na ostrově Svatá Helena, zbylá přibližně stovka před týdnem na Tenerife na Kanárských ostrovech.
Loď v pondělí do největšího nizozemského přístavu doprovodil policejní člun, uvedla agentura AP. Členové posádky lodi měli na obličejích respirátory. V Rotterdamu jsou pro ně připraveny speciálně vybavené obytné karavany, kam by měly zamířit ihned po vylodění, informují nizozemská média.
Dosud se mezi lidmi, kteří na lodi cestovali, potvrdilo devět případů hantaviru, uvedla AP. V této souvislosti se objevilo srovnání s pandemií covidu-19. Epidemiologové i Světová zdravotnická organizace (WHO) ale upozornili, že hantavirus se nešíří tak snadno, jako se šířil koronavirus SARS-CoV-2, a také že nejde o nový virus, jako to bylo v případě covidu-19.
Mohlo by vás také zajímat: Situaci na palubě lodi s nebezpečným hantavirem, na které zůstává 150 lidí v karanténě, popsal jeden z cestujících v emotivním videu.
„Příšerná chyba, soudruzi?“ Ukrajinci se smějí Rusům, kteří trefili čínskou loď
Mluvčí ukrajinského námořnictva Dmytro Pletenčuk na Facebooku napsal, že ruský dron zaútočil na čínskou obchodní loď v Černém moři. Útok si podle něho nevyžádal žádné oběti, ale „jde o něco nového“, co se doposud nestalo. „Stala se příšerná chyba, soudruzi?“ napsal Pletenčuk na adresu Moskvu, kterou pojí s Pekingem strategické partnerství.
Feri u soudu znovu odmítl obžalobu ze znásilnění, rozsudek je na spadnutí
Bývalý poslanec Dominik Feri v pondělí u Obvodního soudu pro Prahu 3 znovu odmítl obžalobu ze znásilnění. Devětadvacetiletý muž je obžalovaný z toho, že si v roce 2015 při styku s tehdy sedmnáctiletou dívkou sundal kondom, i přes její nesouhlas. Feri odmítl, že by si při styku prezervativ sundal. Soud se případem začal zabývat v březnu, není vyloučené, že by v pondělí mohly zaznít závěrečné řeči.
VIDEO: Při letecké show v USA se srazily dvě stíhačky, posádky se katapultovaly
Při letecké show na vojenské základně v americkém státě Idaho se dnes ve vzduchu srazily dvě stíhačky. Posádky se bezpečně katapultovaly, píše s odvoláním na organizátory agentura AP. Na místo dorazili záchranáři, úřady budou věc vyšetřovat.
ŽIVĚ „Krátí se jim čas, měli by sebou pohnout.“ Trump opět pohrozil Íránu zničením
Americký prezident Donald Trump opět pohrozil Íránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války, kterou zahájily na konci února USA a Izrael a v níž od 8. dubna platí křehké a časově neomezené příměří, byla neúspěšná a v uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě.
ŽIVĚ Ukrajina po ruských útocích hlásí jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných
Jednoho mrtvého a kolem 40 zraněných si vyžádaly další útoky, které ruská armáda podnikla na různých místech na Ukrajině. V pondělí o tom informují ukrajinské úřady. Jen v Dnipru utrpělo zranění 18 lidí.