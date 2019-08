Loď Ocean Viking s migranty na palubě čeká 13 dní na přístav, Itálie žádosti ignoruje

Itálie neodpověděla na dvě žádosti lodi Ocean Viking s 356 migranty na palubě o otevření přístavu, do přístavu ji nechce pustit ani Malta. Plavidlo provozují organizace Lékaři bez hranic (MSF) a SOS Méditerranée, pluje pod norskou vlajkou. Přístav hledá už 13 dní.

Portugalsko ve čtvrtek oznámilo, že přijme 35 utečenců z paluby, další jsou ochotny přijmout Francie, Německo, Rumunsko a Lucembursko. Informovala o tom agentura Reuters.

Migranti na palubě pocházejí většinou ze Súdánu, humanitární loď je nabrala během čtyř záchranných operací. Více než sto migrantů jsou nezletilí, z nichž 90 je bez doprovodu. Loď se nachází v mezinárodních vodách mezi italským ostrovem Linosa a Maltou. O povolení přistát v Itálii požádala 9. a 12. srpna. Odpovědi se posádka nedočkala. Italské úřady na dotazy agentury Reuters zatím nereagovaly.

"Je to ostudné. Nechávat běžence na lodi do té doby, než se nastane nouzová situace, se stává novou normou," řekl za MSF na palubě lodi Jay Berger. Odkazoval přitom na opakované patové situace, kdy Itálie nepovolila humanitárním lodím vplout ani do svých teritoriálních vod. Poslední případ, loď španělské neziskové organizace Proactiva Open Arms, vyřešilo až rozhodnutí italského soudu a následně sicilské prokuratury.

Zásoby na lodi Ocean Viking se tenčí a osazenstvo se může sprchovat jen omezeně, protože posádka začala šetřit vodou, informoval za SOS Méditerranée Frédéric Pénard. "Napětí na palubě stoupá," řekl lodní lékař Luca Pigozzi.

Itálie loni v červnu po nástupu populistické vlády zavřela přístavy lodím humanitárních organizací. Tvrdou protiimigrační politiku prosadil šéf krajně pravicové Ligy Matteo Salvini, který protlačil také dva zákony o bezpečnosti a migraci. Kapitánům lodí s migranty na palubě nyní hrozí za vplutí do italských vod vysoká pokuta a plavidla mohou být zabavena.