Litva vyhlásila poplach kvůli dronu, zasahuje proti němu NATO

Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron, proti němuž zasahuje letecká mise Severoatlantické aliance, uvedla agentura Reuters.
Incident se stal den poté, co nad Estonskem sestřelila stíhačka NATO bezpilotní letoun a sousední Lotyšsko vyhlásilo poplach kvůli dronu v oblasti u hranic s Ruskem.
Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi, hasiči hlásí několik zraněných
U Oseka na Rokycansku dnes ráno havaroval do příkopu autobus dětmi. Několik lidí je zraněných, zřejmě ne vážně. ČTK o tom informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Mluvčí zdravotnické záchranné služby Karolína Korčíková zatím údaje o zraněných nesdělila, u nehody je šest výjezdových skupin záchranářů.
Muže s podezřením na smrtící virus přijme Bulovka, schválil to ministr Vojtěch
O přijetí Američana s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po konzultaci s vládou. Ve středu ráno to sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví (MZd) Naďa Chattová. Podle hlavní hygieničky Barbory Mackové má ČR nastavená pro transport pacientů s velmi nakažlivými nemocemi nastavená pravidla.
Trumpův kritik Massie prohrál nejdražší primárky do Sněmovny v dějinách USA
Americký prezident Donald Trump v republikánských primárkách před podzimními volbami do Kongresu zaznamenal další úspěch ve své kampani za potrestání republikánů, kteří se mu postavili. V úterních primárkách v Kentucky s Trumpovým kandidátem prohrál kongresman Thomas Massie, jeden z nejhlasitějších kritiků prezidenta mezi republikány.