Litva kvůli možnému dronu uzavřela letiště ve Vilniusu. Vzlétla stíhačka NATO

Litva v neděli načas přerušila provoz letiště ve Vilniusu a ze základny Šilauliai na severu země vzlétla stíhačka NATO v reakci na možné narušení vzdušného prostoru cizím dronem, informují média s odvoláním na místní úřady. Ty posléze letecký poplach ukončily. Maraton, který se v inkriminovaném čase konal v litevském hlavním městě, nebyl přerušen, uvedli organizátoři podle agentury Reuters.
V Litvě jsou v rámci mise NATO na ochranu vzdušného prostoru Pobaltí aktuálně nasazeny italské stíhačky. Země na východním křídle NATO již dříve zaznamenaly případy, kdy do jejich vzdušného prostoru pronikly drony. Tyto incidenty souvisejí s válkou, kterou rozpoutala invaze ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022, podotkl Reuters.
Italská stíhačka Eurofighter Typhoon ze základny Šilauliai minulý měsíc sestřelila dron, který vletěl do vzdušného prostoru Lotyšska, připomněl server Delfi.
Dron byl ukrajinského původu, uvedly dříve lotyšské ozbrojené síly. Stroj vletěl do pobaltské země z Běloruska, s největší pravděpodobností v důsledku ruského rušení, dodaly.
Sestřelení dronu označil lotyšský premiér Andris Kulbergs za potvrzení, že vzdušný prostor pobaltské země je chráněn, mluvčí NATO pak za známku připravenosti a schopnosti aliance čelit hrozbám, aby ochránila území a obyvatele členských států.
Ukrajina během inkriminované noci podnikla nálet na ruský přístav Usť-Luga. Ukrajinské vojenské drony se při náletech na Rusko letos několikrát zatoulaly do vzdušného prostoru pobaltských zemí.
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