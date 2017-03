Litevští vojáci neznají z Česka jen hokejistu Jágra. Mnoho z nich studovalo ve Vyškově

před 49 minutami

Česká rota 74. lehkého motorizovaného praporu, které velí kapitán Miroslav Maixner, je na manévrech v Litvě vidět. "I reakce Litevců, když třeba projíždíme přes města, jsou velmi příjemné. Mávají nám, a když se vyskytne příležitost, tak i děkují, že jsme tu," řekl na místě zvláštnímu zpravodaji Aktuálně.cz kapitán Maixner. Cvičení Training Bridge iniciovaly státy visegrádské čtyřky - tedy Česko, Polsko, Slovensko a Maďarsko.

Na manévrech Training Bridge 2017 se v Litvě od sebe navzájem učí čeští i litevští vojáci. Česko je sice déle členem NATO, podle kapitána Miroslava Maixnera jde ale o "partnerství".



Maixner velí české rotě 74. lehkého motorizovaného praporu, o které se na mezinárodních manévrech v Litvě často mluví. České vojáky tu podle něj lidé vítají.

Aktuálně.cz: Čím si vysvětlujete fakt, že čeští vojáci jsou - možná až překvapivě - v Litvě vítáni?

Miroslav Maixner: Vyplývá to z politické i mezinárodní situace. Jsem rád, že česká rota, které velím, je na těchto mezinárodních manévrech hodně vidět.

I reakce Litevců, když třeba projíždíme přes města, jsou velmi příjemné. Mávají nám, a když se vyskytne příležitost, tak nám děkují, že jsme tu. Podobná gesta a slova člověka potěší. I když jde jen o maličkosti.

Že jsme tu velmi vítáni, nám nedávají najevo jen lidé na ulicích, ale i vojáci nebo představitelé místních samospráv. Za celou tu dobu jsme nezaznamenali jedinou zápornou reakci na naši přítomnost v Litvě.

Musím se nicméně zeptat na incident pětice vašich vojáků před jednou z místních restaurací… (vojáci se snažili do podniku dostat, i když jim to u vstupu nedovolili, a tak byla na místo zavolána policie - pozn. red.)

Těch pět mužů jsme již poslali domů do Česka. Případ kromě toho stále šetří litevská policie.

Nechci výsledek předem ovlivňovat, ale podle mě je to celé dost nafouknuté. Tahle nepříjemnost - a tak to jako velitel české jednotky i vnímám - byla důsledkem jazykové bariéry. Naši vojáci nikomu neublížili. Řekli mi, že je jim to velmi líto. Zatím to beru jako tragické nedorozumění.

Výcvik v novém prostředí

Obranné manévry, které tady a na pobřeží Baltu nacvičujete, můžete trénovat i v českých výcvikových prostorech. Co vám pobyt v Litvě po odborné stránce vlastně dává?

Jsou tu zcela jiné klimatické podmínky. Ať jde o nezvykle nadměrnou vlhkost vzduchu nebo opravdu velkou zimu v přímořských oblastech, kde už jsme také cvičili. Naši vojáci v Litvě získávají pro ně dosud nové a důležité zkušenosti.

A patří k tomu i orientace v neznámém výcvikovém prostoru - to je přínosné zejména pro velitele, na které jsou kladeny vyšší nároky na znalosti topografie. Doma v Česku to znají, takže mnohé věci dělají jen stereotypně.

Jaké máte jako kapitán zkušenosti ze zahraničních misí?

Byl jsem například dvakrát v Afghánistánu - v letech 2010 a 2012. Manévry v Litvě jsou jen dalším úkolem, který musím splnit. Je ale velmi zajímavé poznat při dlouhodobém kontaktu s Litevci jejich kulturu, zvyky a názory.

Vyplývají manévry Training Bridge z obav Litevců před Ruskem?

Na tohle se musíte zeptat už někoho jiného. Co má ale malý stát, jako je Litva, nacvičovat jiného než obranu svého území?

A co vlastně vědí Litevci o Česku? V nadsázce - kromě toho, že hokejista Jaromír Jágr je Čech?

Divil byste se. O Česku toho vědí opravdu dost. Jde přece o naše alianční spojence, Litva je navíc i členem Evropské unie. Hodně Litevců navštívilo Česko jako turisté. A překvapivě mnoho litevských důstojníků a poddůstojníků absolvovalo odborné kurzy ve Vyškově, které vede britský výcvikový tým. Takže třeba moravský Vyškov znají litevští vojáci opravdu dobře.

autor: Jan Gazdík