Litevské zpravodajské služby se obávají zasahování Ruska do prezidentských voleb

před 44 minutami

Litevské zpravodajské služby se obávají, že Rusko bude zasahovat do blížících se čtyř voleb v Litvě. Podle agentury Reuters na to upozornily ve společné výroční zprávě, která byla zveřejněna v úterý. Už v květnu budou voliči vybírat nástupce nynější prezidentky Dalii Grybauskaiteové, která je známou kritičkou Kremlu. Zemi ještě letos čekají rovněž místní volby a volby do Evropského parlamentu. V příštím roce pak budou následovat volby do litevského zákonodárného sboru.

"Ruské tajné služby během volebního cyklu 2019-2020 svou aktivitu vystupňují," uvádí se ve zprávě litevských zpravodajských agentur. "Je možné, že se Rusko bude snažit volby ovlivnit informacemi a kybernetickými prostředky," dodává se v dokumentu, který přitom upozorňuje na možné šíření propagandy a dezinformací prostřednictvím sociálních médií. Mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov v reakci řekl, že taková slova jsou "naprosto nesmyslná". "Rusko nezasahuje do voleb v jiných zemích," prohlásil. Nicméně Moskva je podezřívána, že stála v pozadí řady významných kybernetických útoků, včetně soustředěného úderu na informační systémy v Estonsku v roce 2007 nebo útoku, který v roce 2016 vyřadil z provozu elektrárny na Ukrajině. Rusko rozhodně popírá, že by s tím mělo něco společného. Zvláštní vyšetřovatel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Robert Mueller také prověřuje obvinění týkající se údajné tajné dohody mezi Ruskem a Donaldem Trumpem, jež měla Trumpovi pomoci zvítězit v amerických prezidentských volbách v roce 2016. Trump i Moskva to popírají. Zpráva litevských zpravodajských služeb rovněž poukazuje na zvyšování počtu ruských tanků a bombardérů v Kaliningradské enklávě, ležící mezi Litvou a Polskem. Upozorňuje i na modernizaci tamních základen, aby na nich mohly být umístěny rakety, včetně raket Iskander, schopných nést jaderné hlavice. Zpravodajci rovněž tvrdí, že zaznamenali snahy ruských výzvědných služeb kontaktovat lidi pracující v litevském energetickém sektoru a pokusy proniknout do řídících systémů s cílem umožnit narušení dodávek elektrického proudu. Litva, podobně jako další dva pobaltské státy Estonsko a Lotyšsko, byla po většinu 20. století pod nadvládou Moskvy. Nyní jsou všechny tři země už členy Evropské unie a Severoatlantické aliance. Vilnius znepokojila ruská okupace a posléze anexe ukrajinského Krymského poloostrova; v rámci aliance se Litva domohla vyslání Německem vedeného mnohonárodního praporu jako odstrašujícího prostředku proti případné ruské invazi.