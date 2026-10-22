Litevská policie odhalila obří výrobu drog, zastavila i zásilku určenou pro Česko

Vyšetřovatelé v Litvě odhalili velkou laboratoř vyrábějící syntetické drogy. Zajistili více než 500 kilogramů metamfetaminu (pervitinu) a 300 kilogramů amfetaminu. Ve čtvrtek o tom informuje server Euronews. Při třídenní operaci, která se netýkala jen této laboratoře, policie v jedné logistické firmě zastavila i zásilku určenou pro Česko a obsahující 17 kilogramů metamfetaminu.
Výrobnu nedaleko Vilniusu provozoval nizozemský občan tureckého původu.
„Drogy se tam vyráběly skoro v průmyslovém měřítku,“ upozornil ve středu na tiskové konferenci Saulius Briginas, zástupce šéfa litevské kriminální policie. Šlo o jednu z největších laboratoří, jakou kdy policisté v Pobaltí odhalili.
Její provoz podle vyšetřovatelů zřejmě organizoval občan Nizozemska a ilegální aktivity koordinoval se třemi litevskými občany.
Kromě stovek kilogramů amfetaminu a metamfetaminu policie zajistila více než 3000 litrů látky BMK, což je prekurzor pro výrobu zmíněných syntetických drog, a asi 4,5 kilogramu syntetického kathinonu.
Litevské úřady se domnívají, že vzhledem k množství zabavených látek nemohla laboratoř zásobovat jen drogový trh v této pobaltské zemi. Za možné cíle považují Nizozemsko, Německo, Belgii a Česko.
Skupina si laboratorní vybavení a chemikálie obstarávala v Číně, Indii a u specializovaných prodejců v Litvě.
Euronews píše, že za ilegální výrobu, držení a obchod s velmi velkým množstvím drog hrozí v Litvě až 18leté vězení. Policie v souvislosti s tímto případem zatím obvinila čtyři lidi.
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