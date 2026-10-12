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Litevec hajloval v Osvětimi, dostal pokutu více než jedenáct tisíc korun

ČTK
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Šestadvacetiletý muž z Litvy dostal pokutu 2000 zlotých (asi 11 123 Kč) poté, co na místě bývalého nacistického koncentračního tábora v Osvětimi hajloval při pózování pro pořízení fotografií, oznámila v pondělí polská policie podle agentury PAP.

Osvětim, valná hromada Mezinárodního osvětimského výboru, Auschwitz-Birkenau, 29. srpna 2017
Bývalý nacistický koncentrační tábor OsvětimFoto: Libor Fojtík
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Litevec navštívil bývalý tábor, ve kterém se nyní nachází muzeum, v sobotu. Fotografovala jej jeho manželka. Následně jej zadržela ochranka muzea, která přivolala policii. O případu byla informována prokuratura v Osvětimi na jihu Polska.

„Na základě shromážděných důkazů byl podezřelý obviněn z propagování nacismu. Přiznal vinu a dobrovolně se podrobil trestu,“ řekla PAP policejní mluvčí Malgorzata Jurecká. Za propagaci nacismu hrozí v Polsku pokuta, omezení svobody či až dva roky vězení.

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Osvětim, která za války byla připojena k nacistickému Německu, se německy nazývá Auschwitz a Poláci tento německý název používají pro označení bývalého koncentračního tábora Osvětim, zřízeného v roce 1940, a vyhlazovacího tábora v Osvětimi-Březince (Auschwitz II-Birkenau), který vznikl o dva roky později.

V koncentračním a vyhlazovacím táboře v Osvětimi a Osvětimi-Březince mezi lety 1940 až 1945 podle historiků zahynulo zhruba 1,1 milionu lidí, většinou Židů, ale také Romů, sovětských válečných zajatců a dalších. K vězňům osvětimského tábora patřilo i 50 000 československých občanů, z nichž přežilo asi 6000.

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V bývalých táborech vzniklo v roce 1947 muzeum. To loni navštívilo 1,95 milionu lidí, o sedm procent více než o rok dříve. Zatímco v roce 2023 byli Češi v první trojce zahraničních návštěvníků, loni se celkově umístili na osmé příčce, před návštěvníky z Izraele, uvedlo muzeum působící na místě někdejší továrny na smrt. V roce 2019, tedy před pandemií nemoci covid-19, navštívilo muzeum více než 2,32 milionu lidí z celého světa.

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