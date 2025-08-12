Zahraničí

Mezinárodní úmluvy musíme vymáhat, na Ukrajině umírají děti, hřmí Lipavský z Kyjeva

Pokračující ruská agrese proti Ukrajině přinesla nesmírné lidské utrpení a závažná porušení mezinárodního humanitárního práva. Na konferenci k mezinárodnímu právu a 76. výročí přijetí Ženevských úmluv v Kyjevě to řekl český ministr zahraničí Jan Lipavský.
Ministr zahraničí Jan Lipavský (vlevo) a jeho ukrajinský protějšek Andrij Sybiha.
Ministr zahraničí Jan Lipavský (vlevo) a jeho ukrajinský protějšek Andrij Sybiha. | Foto: Reuters

Lipavský od svého ukrajinského protějšku Andrije Sybihy obdržel medaili za podporu Ukrajiny a diplomatické úsilí.

V Kyjevě byl v noci vyhlášen poplach kvůli ruským útokům, Lipavský musel do krytu. "Platí od 11. března, že Ukrajina je připravena na příměří. Rusko na to nereflektovalo, takže i tato noc vlastně nebyla ničím výjimečným," řekl ministr.

Na Ukrajině šéfa české diplomacie čekají kromě jednání s ukrajinským ministrem zahraničí schůzky i s dalšími politickými představiteli.

"Stále vidíme řadu ozbrojených konfliktů po celém světě. Stále musíme opakovat své výzvy všem stranám, aby respektovaly a plnily základní pravidla mezinárodního humanitárního práva," řekl Lipavský.

Pokračující ruská válka proti Ukrajině podle něj přinesla nesmírné lidské utrpení a závažná porušení mezinárodního humanitárního práva.

"Byli jsme svědky nevybíravých útoků na civilní oblasti, opakovaných zásahů kritické infrastruktury a útoků na školy, nemocnice a obytné budovy. Co je nejzávažnější, že děti byly mezi hlavními oběťmi - byly zavražděné, unesené a traumatizované," dodal ministr.

"Jde o flagrantní porušení pravidel, která jsme se my, včetně Ruska, zavázali respektovat. Připomínají nám, že Ženevské úmluvy musí být nejen v principu uznávány, ale i v praxi vymáhány. Za každé porušení musí následovat plná odpovědnost," uvedl Lipavský.

Vedení války se mění

Tuto výzvu podle Lipavského zhoršuje i vyvíjející se způsob vedení války. "Rostoucí závislost na technologii dronů a postupná integrace umělé inteligence do vojenského rozhodování jsou dva příklady nových a komplexních problémů, kterým čelí aplikace mezinárodního humanitárního práva," dodal šéf české diplomacie.

Se Sybihou si připomněli na kyjevském náměstí Nezávislosti památku lidí, kteří zahynuli při protestech v letech 2013 a 2014.

"Uctili jsme památku více než stovky lidí, kteří tady v roce 2013 a 2014 zaplatili životem během revoluce důstojnosti, ale zároveň i padlých v boji za ukrajinskou svobodu v následné válce, která se rozpoutala. Shodli jsme se i na tom, že jde o celou generaci lidí, která zaplatila zde svým životem," řekl českým novinářům Lipavský.

V Kyjevě, kde byl v noci na úterý vyhlášen poplach kvůli ruským útokům, bude Lipavský dále jednat se svým protějškem, zároveň ho čekají schůzky s dalšími ukrajinskými politickými představiteli.

 
