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Zahraničí

Po nepokojích platí zákaz vycházení v Paříži i na severu Francie

ČTK
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Pařížské úřady vyhlásily na pondělní noc zákaz vycházení v některých částech francouzského hlavního města, informovala televizní stanice BFM. Platit podle ní má od 22:00 do úterních 6:00 a vztahovat se má na ulice v okolí nákupního centra Les Halles a na náměstí Republiky v centru. Po víkendových nepokojích vyhlásily úřady na severu Francie zákaz vycházení v Lille a okolních městech.

France High School Protests
Studenti pálí odpadky během protestu za navýšení finančních prostředků v Lille ve Francii, 1. října 2026. Foto: AP
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Informaci o pařížském zákazu vycházení následně potvrdila i agentura AFP s odvoláním na policejní prefekturu, rozchází se nicméně v době trvání zákazu. Úřady tak reagují na víkendové násilnosti a rabování v některých pařížských čtvrtích.

Pařížský policejní prefekt Patrick Faure vydal několik nařízení, jimiž zakázal demonstrace od pondělních 20:00 do úterních 6:00 v některých čtvrtích hlavního města a zároveň zavedl úplný zákaz vycházení v omezenějších oblastech od 23:00, uvedla podle AFP pařížská prefektura.

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Zákaz vycházení „přísně zakazuje veškerý pobyt“ v oblastech náměstí Republiky (Place de la République) a okolí Les Halles v centru Paříže, uvedla prefektura. V Les Halles stávala v minulosti hlavní pařížská tržnice (Les Halles de Paris), nyní je tam rozsáhlé obchodní centrum.

„V zájmu bezpečnosti všech jsou tato opatření nezbytná k obnovení veřejného pořádku, který vážně narušila menšina pachatelů,“ zdůraznila prefektura.

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Zákaz vycházení i na severu Francie

Zákaz vycházení platí od pondělních 20:00 do úterních 6:00 a týká se, kromě Lille, také Douai, Wattignies a Denain, uvedla agentura Reuters s odvoláním na zdroj z kanceláře premiéra Sébastiena Lecornua.

Lecornu v pondělí po jednání krizového štábu řekl, že je odhodlán všemi dostupnými prostředky obnovit pořádek, ve hře je podle něj i vyhlášení výjimečného stavu.

Nejprve však hodlá v řadě měst již od pondělního večera nechat zavést zákaz vycházení. Podrobnosti o tomto opatření v jednotlivých městech chce vláda oficiálně zveřejnit až poté, co je projedná s vedením dotčených měst.

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Také některá francouzská média s odvoláním na kancelář premiéra informovala, že prefekt departementu Nord se souhlasem starostů všech dotčených měst zavedl pro příští dva dny noční zákaz vycházení v některých čtvrtích Lille, Wattignies, Douai a Denain.

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