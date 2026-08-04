Likvidace ruské pýchy. Ukrajinci zasáhli další megasklady, už jich není ani půlka

Celkem 26 velkoskladů má největší ruský zásilkový obchod Wilberries. Po noci z pondělka na úterý jich Ukrajinci zasáhli už 16. Útok hlásí sklady v Čechovu v Moskevské oblasti a Krásném Boru v Leningradské oblasti. Obě místa jsou přitom od ukrajinské hranice vzdálena 450, respektive 800 kilometrů.
Guvernér Moskevské oblasti Andrej Vorobjov útok potvrdil.
„V důsledku dronového útoku v Čechově nedaleko Moskvy bylo pět lidí zabito a dalších šest zraněno. Největší požár vznikl ve skladu, kde už se otevřené plameny podařilo uhasit. Poškozeny byly také elektrická rozvodna a administrativní budova. Na místě i nadále zasahují hasiči a všechny záchranné složky,“ uvedl Vorobjov.
Ukrajinské ozbrojené síly zahájily útoky na logistická centra společnosti Wildberries již 18. července. Celková plocha napadených skladů společnosti od té doby dosáhla 1,5 milionu metrů čtverečních.
Útoky na Wildberries začaly jako odveta za ruské údery na ukrajinskou obdobu Zásilkovny s názvem Nová Pošta. Brzy se ale projevily jako mimořádně citelné jak pro ruskou ekonomiku, tak pro morálku běžných Rusů.
Wildberries není jen obyčejný internetový obchod. Je to strukturální pilíř ruského hospodářství a největší maloobchodní prodejce v zemi, který od svého založení v roce 2004 systematicky zlikvidoval klasické kamenné prodejny. Síť Wildberries denně přijímá přibližně 4,5 milionu objednávek, což představuje 45 procent veškerých online prodejů v Rusku.
Na platformě závisí více než jeden milion aktivních prodejců, což jsou převážně malé firmy a rodinné podniky. Wildberries navíc funguje také jako neoficiální zásobovací kanál pro armádu. Chronický nedostatek armádního vybavení vyřešil právě tento zásilkový gigant.
Ruští vojáci, jejich rodiny a masivní síť prokremelských dobrovolníků totiž využívali platformu jako hlavní logistickou základnu pro nákup materiálu dvojího užití a nevojenských zásob.
Přes výdejní místa poblíž ukrajinských hranic proudily na frontu tisíce čínských komerčních dronů, kritické náhradní díly, termovize, přístroje pro noční vidění, ale i základní výstroj jako boty, uniformy nebo přenosné elektrocentrály.