Lidský řetěz pátral v moři po dvou pohřešovaných dívkách. Našly se

Návštěvníci oblíbené pláže Hietaniemi v Helsinkách tento týden vytvořili lidský řetěz a šli do moře hledat dvě pohřešované, asi desetileté dívky. Na svém webu to uvedla finská veřejnoprávní vysílací společnost Yle, která zveřejnila i záběry z pátrací akce. Obě pohřešovaná děvčata se našla a jsou v pořádku.
Úřady v úterý nahlásily hned tři incidenty na populární pláži, kam se přišlo osvěžit v horkém dni množství lidí. Ve dvou případech se děti ztratily rodičům nebo opatrovníkům, ve třetím se ocitl v nebezpečí dospělý člověk, který neuměl plavat, píše Yle.
V případě dívek dospělí návštěvníci pláže vytvořili lidský řetěz, aby je šli hledat, řekl Jukka Lundgren ze sportovních služeb metropole. „Jedno dítě bylo ve vodě, druhé se našlo na pláži,“ sdělil Lundgren.
Záchrannou akci přitom natočila na video návštěvnice pláže Edicarla Saloová.
„Sama neumím plavat, tak jsem zůstala na pláži. Chtěla jsem situaci natočit, abych lidem připomněla, jak důležité je starat se o děti na pláži. Všichni pomáhali a to jsem chtěla ukázat také,“ řekla Yle Saloová. Obě děti se podle ní našly rychle.
Do pomoci se zapojil lidský řetěz
Plavčíci nejprve oznámili, aby všichni vyšli z vody, protože se pohřešují děti, popsala. Následně byli všichni dospělí, kteří umí plavat, požádáni, aby se vrátili do vody a pomohli s hledáním dívek.
Vytvořili přitom lidský řetěz a drželi se za ruce. Na videu je vidět, jak postupují do vody, načež se za chvíli ozve hlášení, že obě dívky se našly. Lidský řetěz se zastaví a ozve se potlesk.
Saloová přitom ocenila ochotu návštěvníků pláže i rozvahu plavčíků, kteří podle ní postupovali v situaci klidně. Lundgren upozornil, že později se v nebezpečí ocitl ještě dospělý člověk, který neuměl plavat, a kvůli náhlému poklesu mořského dna se dostal do hlubších vod a potíží. „Museli pomoci lidé, kteří byli okolo,“ uvedl. Také tento člověk je podle něj v pořádku.
Lundgren zároveň apeloval na rodiče a opatrovníky dětí, aby je měli neustále pod dohledem. Obzvláště, pokud neumějí plavat. Což byl případ jedné z dívek, kterou lidé zachraňovali z vody.
„Je překvapivé, že by dítě, které neumí plavat, dostalo svolení jít do vody,“ řekl. Plavat by se podle ně měli naučit všichni, včetně cizinců žijících ve Finsku. „Může to i někomu zachránit život,“ uvedl.
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