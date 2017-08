Lidské tělo terčem hackerů? Americký úřad upozornil na zranitelnost některých kardiostimulátorů

před 1 hodinou

Americký úřad pro kontrolu léčiv varoval, že některé kardiostimulátory nejsou dostatečně chráněné proti útokům hackerů. Ti by podle něj mohli u přístroje změnit nastavení. Zranitelné kardiostimulátory údajně používá až 745 000 lidí. Úřad pacienty vyzval, aby si nechali u přístroje aktualizovat software.

Silver Spring (USA) - Technologie zabudované do lidského těla se v některých případech dají přeprogramovat, aniž by se lékař musel dotknout kůže.

Tato přednost by se ale brzy mohla změnit i v riziko.

V úterý na to upozornil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), když varoval před nedostatečným zabezpečením některých kardiostimulátorů.

Podle výrobců z firmy Abbott se prodalo až 745 000 kardiostimulátorů, které nejsou dostatečně chráněné. Většina je u pacientů ve Spojených státech, zhruba 280 000 kusů zamířilo do jiných zemí.

Hrozba že kardiostimulátory někdo napadne, podle výrobců není příliš vysoká. Hackeři by prý museli provést "velmi složitý" útok.

Pokud by k němu ale došlo, byl by mnohem nebezpečnější než útoky na virtuální data, píše americký server Vice. Kardiostimulátory by mohly přestat podporovat činnost srdce, a dokonce i vyvolat poruchu jeho rytmu.

Srdce, které poslouchá rádiové vlny

Jedná se o některé kardiostimulátory navržené firmou St. Jude Medical, kterou letos koupila zmíněná společnost Abbott.

Výhodou tohoto typu kardiostimulátoru je, že se dovede napojit na vysílač, který upozorní na případné problémy. Kromě toho dlouhodobě sleduje srdeční činnost a poskytuje přesné informace lékaři.

Hackeři by tak nemuseli být ani blízko přístroje. Činnost kardiostimulátoru by ovlivnili rádiovými vlnami a potřebovali by jen vysílač, který by umístili do místnosti, kde je pacient.

Farmaceutická firma Abbott, která přístroje vyrobila, proto vybízí pacienty, aby se poradili se svým lékařem. Zároveň ale uklidňuje, že zabezpečení kardiostimulátorů se dá velmi snadno zvýšit - opět s využitím radiových vln.

Úprava přístroje podle FDA trvá pouze tři minuty. Během této doby musí být pacient v klidu a opět nedaleko radiového vysílače, který aktualizuje software.

Obnovený systém by měl být odolnější vůči neoprávněným zásahům.

Přístroj jako svědek

Kromě kardiostimulátorů se stávají součástí lidského těla například i automatické inzulinové pumpy. Zatím se ale neobjevil případ, kdy by je někdo naprogramoval a zneužil.

Kardiostimulátory se však už několikrát obrátily proti svému majiteli - ovšem jinak, než že by se do nich nabourali hackeři.

U amerických soudů se už objevilo několik případů, kdy záznamy z kardiostimulátoru "svědčily" proti člověku, který ho používal.

K poslednímu takovému případu došlo letos v červenci. Kardiostimulátor tehdy přispěl k usvědčení muže, který byl později odsouzen za pojistný podvod.

Obžaloba tvrdila, že muž záměrně zapálil vlastní dům. Přístroj jí nakonec pomohl jako důkaz, když zaznamenal vysokou srdeční aktivitu v době, kdy muž měl podle svého tvrzení ještě spát.