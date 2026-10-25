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Zahraničí

Lídryně venezuelské opozice Machadová se vrátila do vlasti

ČTK
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Lídryně venezuelské opozice María Corina Machadová se téměř po roce vrátila do vlasti. Agentura AFP píše, že se nadšeně vítala se svými příznivci ve městě Barquisimeto v provincii Lara na severozápadě země.

Opposition Leader Machado Back in Venezuela After Months Overseas
Machadová, která loni získala Nobelovu cenu za mír, na svém profilu na X oznámila: "Jsem tady. S vámi." Venezuela Press/Handout via REUTERS. Foto: REUTERS – Vente Venezuela Press
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Machadová, která loni získala Nobelovu cenu za mír, na svém profilu na X oznámila: "Jsem tady. S vámi." Její strana Vente Venezuela sdílela video a snímky političky oblečené v bílém tričku a modrých džínách, jak se v kostele objímá s lidmi.

Agentura Reuters píše, že návrat do vlasti může pro Machadovou znamenat zhoršení vztahů s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa, o jehož spojenectví dříve usilovala.

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Spojené státy letos v lednu unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a od té doby američtí představitelé vyjadřují podporu Madurově bývalé viceprezidentce Delcy Rodríguezové, která s USA spolupracuje. Washington si zajistil dohled nad vývozem ropy z této jihoamerické země.

Trump: Na demokratické volby je brzy

Podle venezuelské ústavy v nepřítomnosti prezidenta může viceprezidentka zemi vést jen 180 dnů, pak musí být do 30 dnů vyhlášeny volby. Trump ale před časem uvedl, že je příliš brzy na to uvažovat o demokratických volbách ve Venezuele.

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Trump dnes v Bílém domě řekl, že o návratu Machadové do Venezuely nic neví a naznačil, že i dál bude pokračovat ve spolupráci s Rodríguezovou. "Je to moc milá žena," řekl o Machadové. "Ale ve Venezuele nám to jde dobře," dodal. V rozhovoru s televizí Fox News řekl, že Spojené státy mají "naprostou kontrolu nad Venezuelou".

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Machadová se plánuje setkat s lidmi zasaženými ničivým červnovým zemětřesením, s příbuznými politických vězňů, se zástupci mezinárodního společenství a lídry venezuelského hnutí za demokracii, řekl agentuře Reuters David Smolansky, její hlavní zahraničněpolitický poradce.

Machadová tajně opustila Venezuelu loni v prosinci, aby v Oslu převzala Nobelovu cenu za mír. Jak se nyní vlasti dostala, není jasné. AFP píše, že v uplynulých měsících působila v Panamě a do vlasti se pokoušela vrátit nejméně sedmkrát. Pokaždé jí v tom ale zabránily venezuelské úřady.

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