Lídři Evropské unie chtějí od Evropské komise nástroje na obranu před čínskou konkurencí

Lídři EU ve čtvrtek na summitu v Bruselu požádali Evropskou komisi, aby navrhla přísnější nástroje pro řešení čínské ekonomické moci, napsal v pátek server Politico. Podle něj tvrdší postoj proti Pekingu začíná mít i Berlín.
Při čtvrteční pozdní večeři lídři unijní sedmadvacítky požádali EK, aby posoudila soubor nástrojů pro ochranu obchodu a případně navrhla nové nástroje, které by blok mohl využít "k obraně svých zájmů a ke snížení rizik," uvedl unijní zdroj serveru Politico. Lídři podle něj chtějí, aby EK nadále udržovala dialog s Pekingem.
Čínský ministr obchodu Wang Wen-tchao přijede koncem června do Bruselu na schůzku s eurokomisařem pro obchod Marošem Šefčovičem.
Evropa chce omezit závislost na Číně
"Všichni se shodují, že potřebujeme opatření ke snížení naší závislosti," řekl belgický premiér Bart De Wever serveru Politico na konci prvního dne dvoudenního summitu. "A dotace poskytované v Číně – to není spravedlivé. Musíme na to reagovat. Komise hodlá navrhnout opatření a my v této diskusi budeme pokračovat," dodal.
Debatu o Číně v pátek při ranním příchodu na summit zmínil také český premiér Andrej Babiš. Podle něj v Evropě po pandemií covidu-19, která na začátku ukázala závislost na zdravotnickém materiálu z Číny a vakcínách z USA, zaznívaly silné hlasy pro zajištění větší soběstačnosti, ale nepromítlo se to do praxe.
Kritické suroviny jako slabé místo Evropy
Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová lídrům ve čtvrtek ukázala prezentaci o závislosti Evropy na čínských strategických surovinách a zazněly návrhy alternativ, včetně Kanady. Podle Babiše je nicméně klíčové, aby nezůstalo u slov a aby se problematika řešila aktivně.
Španělský premiér Pedro Sánchez byl podle serveru Politico jediným z účastníků summitu, který před tvrdším postojem vůči Číně varoval. Server to spojuje s rozsáhlými čínskými investicemi do španělského průmyslu.
Podle nejmenovaného unijního zdroje serveru Politico bude nyní provedena analýza stávajících nástrojů a toho, jak je lze využívat efektivněji. Zdroj dodal, že vývoj nových nástrojů bude trvat dlouho a zároveň potrvá, než projdou schvalovacím procesem.
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