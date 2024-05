Lídr AfD Krah se stahuje z kampaně do eurovoleb. Pozastavil ji i Bystroň

Lídr Alternativy pro Německo (AfD) pro nadcházející volby do Evropského parlamentu Maximilian Krah už nebude vystupovat v kampani a končí v předsednictvu této pravicově populistické strany. Kampaň pozastavil také spolkový poslanec a dvojka na kandidátce AfD Petr Bystroň.

Krah se potýká s aférou kvůli podezření z úplatků, ve které je zapletený i Bystroň. Kraha poškodil rovněž případ jeho dlouholetého spolupracovníka, který je podezřelý ze špionáže pro Čínu.

"Člověk se nemůže propadnout hlouběji než do božích rukou," napsal Krah v příspěvku na X. "To poslední, co nyní potřebujeme, je debata o mně. AfD si musí zachovat jednotu. Z tohoto důvodu se okamžitě vzdávám dalšího vystupování ve volební kampani a odstupuji z předsednictva strany," dodal.

Deník Bild napsal, že spolupředsedové AfD Tino Chrupalla a Alice Weidelová se dlouhé týdny odmítali vůči Krahovi a jeho kauzám vymezit, nyní ale nemají jinou možnost než europoslance z pódia vykázat.

Ke stávajícím aférám si totiž uškodil rozhovorem s italským deníkem La Repubblica, ve kterém zlehčoval zločiny nacistických jednotek SS. "Nikdy neřeknu, že každý, kdo nosil uniformu SS, byl automaticky zločinec," řekl. Poznamenal, že mezi SS bylo sice hodně válečných zločinců, ale nebyl jím každý.

Jednotky SS, které byly ozbrojenou složkou nacistické strany NSDAP, střežily koncentrační tábory a vedly vyhlazovací válečnou taktiku. Během norimberských procesů po druhé světové válce byly jednotky SS prohlášeny za zločinnou organizaci.

Kampaň před volbami do Evropského parlamentu pozastavil také spolkový poslanec a dvojka na seznamu AfD Petr Bystroň. Ve středu sdělil, že pauzu v kampani učinil z rodinných důvodů.

Bystroň, který je českého původu, čelí podezření, že dostával úplatky od proruské sítě. Poslanec to opakovaně popřel.