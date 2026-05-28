28. 5. Vilém
„Lidé vůbec nevědí, co se na ně řítí.“ Expremiér Tony Blair zaslal nezvyklé varování

Kryštof Peňás

Bývalý britský premiér a jedna z nejvýraznějších politických postav přelomu tisíciletí Tony Blair zahájil „zdrcující útok“ proti současné britské vládě, píší média. V bojovně laděné eseji varoval, že Británii čeká sestup z kategorie vlivných zemí, a britským vrcholným politikům vytkl, že žijí v sebeklamu.

Ostře se Tony Blair pustil do některých klíčových ekonomických kroků současné vlády, které podle něj poškozují britský byznys a brzdí hospodářský růst. Foto: HN- Jan Schejbal
I dnes stále vlivný Blair svou esej zveřejnil v úterý na stránkách Institutu Tonyho Blaira pro globální změnu – organizace, která působí ve více než 50 zemích a zaměstnává kolem tisícovky politických analytiků, expertů a poradců. Dokument navíc vyšel v době, kdy se spekuluje o možném nahrazení britského labouristického premiéra Keira Starmera.

Blair v eseji zdůraznil, že právě pod jeho vedením labouristé jako jediní ve své moderní historii třikrát po sobě vyhráli parlamentní volby. Podle něj by se tím současní britští politici měli inspirovat.

Ostře se pustil do některých klíčových ekonomických kroků současné vlády, které podle něj poškozují britský byznys a brzdí hospodářský růst. Mířil přitom především na klimatická a energetická opatření usilující o dosažení uhlíkové neutrality.

Podle Blaira musí Labouristická strana projít rychle změnou, jinak v dalších volbách riskuje porážku. Labouristé se podle něj nesmí posouvat dále doleva a musí opustit „pohodlí měkké levice“. Změna politiky strany je podle Blaira prioritou, která je důležitější než případné diskuse o možném nahrazení současného předsedy Starmera.

Blaira soudí, že vláda musí upřednostnit praktická řešení a efektivitu před vnitrostranickou ideologií. Jen taková strana může podle něj odpovědět na současné globální výzvy. Ty jsou především dvě, píše expremiér: technologická a geopolitická.

„První epochální změnou je geopolitický řád, v němž status americké supervelmoci nyní sdílí i Čína a časem se k nim přidá Indie. Vznikne jakási skupina G2 nebo G3,“ píše Blair. Británie se bude muset podle něj s touto novou realitou vypořádat – stejně jako všechny další menší země.

„Druhou změnou je technologická revoluce vedená rozvojem umělé inteligence, která změní všechno,“ tvrdí Blair. „Lidé ve většině zemí, včetně Británie, vůbec netuší, co se na ně řítí,“ varuje ve své v eseji.

„Přemýšlejte o tom, jak vypadala Británie v roce 1826 a jak odlišná byla v roce 1926. A pak v roce 2026. Takový je rozsah změny, jen v dramaticky kratším čase,“ vysvětluje Tony Blair svá očekávání od rozvoje umělé inteligence.

Expremiér dále zmiňuje i vztah Británie se Spojenými státy, Evropskou unií nebo například roli NATO. Britským labouristům také doporučuje omezení výdajů na důchody a zmírnění omezení těžby ropy a plynu.

Podle britského listu The Guardian vyvolal dokument uvnitř Labouristické strany smíšené reakce. Zatímco někteří text označují za „svěží vítr“, jiní politici Blairovy postoje odmítají a označují je za neaktuální.

FILE PHOTO: Illustration shows Temu logo and EU flag

Evropská komise udělila Temu pokutu 200 milionů eur

Evropská komise ve čtvrtek uložila čínské společnosti Temu pokutu ve výši 200 milionů eur (4,9 miliardy Kč) za porušení nařízení o digitálních službách (DSA). Důkazy, které má komise k dispozici, naznačují, že spotřebitelé v EU se na platformě Temu s velkou pravděpodobností setkávají s nelegálním a nebezpečným zbožím.

Vzácný albínský buvol přezdívaný „Donald Trump“ unikl vBangladéši rituálnímu obětování díky zásahu vlády

Blond ofina zachránila "Trumpovi" život. Buvol se stal hvězdou

Blond hříva, klidný pohled a jméno Donald Trump. V Bangladéši se z nenápadného albínského buvola stala celebrita, která si doslova vydupala záchranu svého života. Zvíře určené k obětování během svátku Íd al-adhá (Svátek oběti) zachránila vláda poté, co se stal virální senzací a začaly se kolem něj shromažďovat davy fanoušků. Internet měl jasno, takového buvola svět ještě neviděl.

Emily Bluntová jako televizní hlasatelka počasí ve Spielbergově filmu Den odhalení.

„Pravda patří sedmi miliardám lidí.“ Spielberg komentuje svůj nový film Den odhalení

V očekávané sci-fi novince od respektovaného režiséra Stevena Spielberga se objeví na Oscara nominovaná Emily Bluntová, držitel ceny Emmy a Zlatého glóbu Josh O'Connor, oscarový Colin Firth, Eve Hewsonová či Colman Domingo. K filmu byl právě zveřejněn trailer, v němž režisér prozrazuje okolnosti vzniku snímku, který rozvíjí myšlenku, že lidé nejsou ve vesmíru sami.

