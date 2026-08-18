Lidé ve Spojených státech zuří, ničí síť kamer pro snímání poznávacích značek

Technologický start-up Flock, který se zabývá bezpečnostními systémy, ve Spojených státech za pouhých pár let nainstaloval více než 100 tisíc kamer pro snímání poznávacích značek. Proti tomu se však bouří hnutí rozzlobených občanů, kteří se obávají ztráty ochrany soukromí. Někteří zacházejí tak daleko, že kamery systematicky ničí. Píše o tom agentura AFP.
Samozvaný strážce pořádku přezdívaný Nomark řekl, že byl „extra nervózní“, když se poprvé rozhodl jednu z kamer poškodit. „Teď už takový strach nemám,“ řekl muž oblečený celý v černém poté, co jich poblíž svého domova v oblasti Minneapolisu vyřadil z provozu přibližně 30.
Kamery značky Flock instalují policejní oddělení, sdružení vlastníků nemovitostí a obchody s cílem chytit případné zločince při činu. Záznamy z kamer se načítají na cloudové úložiště Flocku a mohou být sdíleny s předplatiteli. Odpůrci jsou ale rozhořčeni, jelikož se podle nich jedná o nebezpečný nástroj, který lze zneužít k porušování soukromí a občanských svobod Američanů.
Nomark, kterému je teprve 20 let, svým 500 tisíc sledujícím na instagramu dává návod, jak tyto snímače vyřadit z provozu, a zvyšuje o nich povědomí. Kritici upozorňují, že jeho činy jsou nelegální, avšak lidé po celé zemi smýšlející podobně jako on v posledních týdnech jeho příklad následovali.
Hnutí proti Flocku nezapadlo jako okrajové radikální hnutí, ale naopak nabývá na síle. Jeho příznivci jsou v on-line prostoru aktivní už měsíce, společnými silami vytvářejí mapy sítě kamer, sdílejí způsoby, jak zablokovat jejich objektivy a jako hrdiny vyzdvihují ty, které policie za poničení těchto zařízení zatkla. Facebooková skupina DeFlockujme Ameriku má více než 600 tisíc členů a každý den v ní přibývají tisíce dalších.
Kamery značky Flock se liší od tradičních bezpečnostních kamer tím, že nenahrávají videozáznam. Místo toho pořizují snímky vozidel, přičemž zachycují značku, model, barvu, poznávací značku a další rozlišovací znaky, jako jsou například samolepky na nárazníku. Na rozdíl od klasických bezpečnostních kamer, které nejsou připojeny k síti, se pořízená data ukládají po dobu až jednoho měsíce a lze je sdílet, někdy i přes hranice amerických států. To podle odpůrců dává policii nepřiměřený vhled do života zákonů dbajících Američanů.
„Prakticky u každého trestného činu, který souvisí s vozidlem nebo do něhož bylo vozidlo zapojeno, alespoň prohledáme databázi, abychom zjistili, zda tam něco není,“ uvedl Jon Bridges, policejní činitel v Richmondu ve Virginii. Jeho policejní oddělení používá kamery společnosti Flock od roku 2023.
Bridges uvedl příklad, jak užitečná tato technologie může být. Při vyšetřování zabití dvou lidí policie rychle zjistila identitu podezřelého, který z místa činu odjel ve svém pick-upu. Detektivové zjistili jeho poznávací značku a do systému Flocku zadali výstrahu. Když se mužův vůz objevil na další kameře, policisté v sousedním okrese ho zatkli.
Kritici se obávají, že to policistům umožňuje sledovat auta bez soudního povolení, což otvírá prostor pro celou řadu případů možného zneužívání moci. Podle investigativního článku deníku The Washington Post bylo nejméně 50 policistů obviněno ze zneužití systému Flock. Většina z nich ho použila ke sledování svých současných či bývalých partnerek.
V dalších případech, o kterých informovala americká média, policisté v několika amerických státech prostřednictvím Flocku vystopovaly ženy, které podstoupily potrat. Někteří policisté také nelegálně posílali data ze systému imigračním agentům.
Ředitel společnosti Flock Garrett Langley situaci vyhrotil, když některé z oponentů označil za teroristy.
„Proti Flocku vzniklo skutečně neuvěřitelné občanské hnutí,“ uvedl Chad Marlow, přední poradce pro politiku z Amerického sdružení pro občanské svobody (ACLU). Růst hnutí je podle něj ohromující.
Hnutí podporují lidé z pravice i levice. Konzervativní komentátor a bývalý moderátor stanice Fox News Tucker Carlson označil vandaly za „decentní, patriotické Američany“, kteří jednoduše „berou věci do vlastních rukou.“ Organizace na místní úrovni vyzývají zákonodárce, aby od používání produktů Flocku ustoupili.
Občané se mohou setkat se zastupiteli svých měst či starosty a pokusit se je přesvědčit, aby smlouvy s technologickou společností zrušili, uvedl Steven Keener, profesor kriminologie na Univerzitě Christophera Newporta ve Virginii.
Podobné občanské iniciativy mají úspěch. Více než 70 obcí od Los Angeles po malá města ve Virginii v posledních měsících spolupráci s Flockem ukončilo, vyplývá z údajů ACLU.
Pro Keenera je toto hnutí výjimečné v zemi, kterou rozděluje politika. „Jelikož se rozhodnutí přijímají na místní úrovni, lidé si uvědomují, že mohou skutečně něco změnit,“ řekl.
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