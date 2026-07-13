„Lidé už toho mají dost.“ Zemětřesení odhalilo hněv Venezuelanů vůči vládě

Silná zemětřesení, která minulý měsíc zasáhla severní pobřeží Venezuely, zničila celé obytné komplexy a vyvolala novou vlnu kritiky vlády. Obyvatelé postižených oblastí obviňují úřady z pomalé reakce a upozorňují také na možné problémy s kvalitou některých státních bytových projektů, napsal britský deník The Guardian.
Otřesy o síle 7,2 a 7,5 stupně zasáhly zemi 24. června a podle úřadů si vyžádaly nejméně 4333 obětí a téměř 17 tisíc zraněných. Nejhůře postižen byl stát La Guaira, kde se zřítily i velké obytné domy, například komplex OPPE 25 v letovisku Caraballeda.
Mezi troskami stále pátrají rodiny po svých blízkých. Gabriel González, který přežil 24 hodin zasypaný pod sutinami, přišel o svůj domov a stále hledá 22letého syna. „Nemáme vládu,“ řekl podle The Guardianu González, který nyní žije ve stanu na provizorním tábořišti na golfovém hřišti poblíž zničeného domu.
Obyvatelé postižených čtvrtí kritizují pomalou reakci úřadů a tvrdí, že první pomoc často zajišťovali hlavně dobrovolníci a místní lidé. „Je tu více pušek než krumpáčů a lopat. Potřebujeme ale krumpáče a lopaty,“ řekla Milagri Rodríguez Guanireová, která přiletěla z Chile hledat svou matku pohřešovanou v troskách.
Katastrofa zároveň posílila dlouhodobou nespokojenost s vládou navazující na odkaz bývalého prezidenta Huga Cháveze. Mnozí obyvatelé, kteří dříve podporovali jeho socialistické hnutí, v letech po jeho smrti kritizovali hospodářskou krizi, chudobu a autoritářské vládnutí jeho nástupce Nicoláse Madura.
Řada Venezuelanů dávala najevo smutek a pobouření poté, co se země bohatá na naftu propadla za Madura do jedné z nejhorších krizí v moderní historii kvůli klesajícím cenám ropy, nekompetentnímu vládnutí, korupci a ochromujícím americkým sankcím, napsal The Guardian.
Odborníci upozorňují, že síla zemětřesení byla mimořádná a žádná země by se na podobnou katastrofu nepřipravila snadno. Zároveň ale volají po vyšetření, zda některé zřícené budovy splňovaly stavební normy a zda vláda dostatečně investovala do ochrany před přírodními katastrofami.
Prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová odmítla kritiku vlády a uvedla, že její kabinet reaguje na katastrofu ze všech sil. Bývalá viceprezidentka byla uvedena do funkce poté, co Madura v lednu unesla americká vláda Donalda Trumpa.
Nespokojenost ale podle The Guardianu sílí i v tradičních baštách Chávezova hnutí. V Caraballedě stále stojí nástěnné malby oslavující Cháveze a Madura, mnozí obyvatelé však dnes hovoří o zklamání a ztrátě důvěry.
„Myslím, že lidé už toho mají dost,“ řekla Rodríguezová Guanireová, která pokračovala v pátrání po své matce. Podle ní zemětřesení otevřelo Pandořinu skříňku a ukázalo problémy, které se ve Venezuele hromadily po desetiletí.
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