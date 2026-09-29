Lidé táboří v centru Madridu už čtvrtý den. Požadující lepší ochranu nájemníků

Na hlavním madridském náměstí dál táboří stovky lidí, kteří tam v sobotu začali protestovat proti krizi bydlení. V úterý oznámili, že v centru metropole zůstanou bez ohledu na to, jak dopadne úterní jednání vlády o návrhu zákona, jenž má ochranu nájemníků zlepšit. Zasedání vlády začalo se zhruba hodinovým zpožděním, jelikož strany vládní koalice se intenzivně snažily najít shodu.
Není však jasné, zda se jim to podařilo, všimla si média. Starosta Madridu José Luis Martínez-Almeida v úterý podle španělské televize TVE řekl, že protestní tábor na Puerta del Sol by měl být okamžitě vyklizen.
Demonstrace kvůli bytové krizi se konají i v jiných městech Španělska. V úterý se například desítkám lidí podařilo v Zaragoze zabránit soudnímu vystěhování ženy samoživitelky z bytu kvůli neplacení nájmu. Nezaměstnaná žena v něm žila se svou 11letou dcerou osm let, ale po ztrátě práce v poslední době neměla dost peněz na nájem. Demonstranti kvůli její těžké životní situaci požadovali zastavení jejího vystěhování bez možnosti náhradního bydlení.
Protesty v Madridu kvůli bytové krizi zažehlo středeční vystěhování 87leté Maricarmen Abascalové z bytu, v němž bydlela 70 let, tedy skoro celý život. Byla v něm v nájmu a jeho nový majitel jí před několika lety zvýšil nájemné z 500 eur (asi 12 tisíc Kč) měsíčně na 2650 eur (63 600 Kč), ačkoliv žena pobírá důchod 1350 eur. V pondělí večer se její advokátce podařilo dohodnout s firmou, které byt patří, že žena se bude moci vrátit, dostane smlouvu na osm let a bude platit nájem, který nepřevýší 30 procent jejích příjmů. Žena je od vystěhování v nemocnici.
Protesty v Madridu organizuje sdružení nájemníků a odborářské organizace, které se v pondělí dohodly, že na náměstí Puerta del Sol budou protestní tábor udržovat bez ohledu na výsledek úterního jednání vlády. Zákon totiž musí schválit ještě parlament, v němž koaliční vláda nemá většinu. Hlavním požadavkem protestujících jsou nájemní smlouvy na dobu neurčitou a zastavení vystěhování lidí z bytu, pokud nemají náhradní možnost bydlení.
Bydlení je ve Španělsku velký problém, zejména pro mladé. K omezené nabídce bytů přispívá jejich pronajímání turistům a růst počtu obyvatel ve městech. Příjmy se přitom nezvyšují tak rychle, jako rostou náklady na bydlení. Loni podle odhadu španělské centrální banky chybělo v zemi přibližně 550 tisíc bytových jednotek, zejména v Madridu, Barceloně či Valencii.
Ceny bytů i nájemného od roku 2015 ve Španělsku vzrostly zhruba o 80 procent, napsal v úterý deník El País. Za stejnou dobu přibyly v zemi více než tři miliony obyvatel, zatímco se zvýšil počet bytů, které jejich majitelé pronajímají turistům. Podle deníku El País od roku 2015 nakoupili ve Španělsku asi půl milionu bytových jednotek cizinci, kteří v zemi nemají pobyt. A za stejnou dobu bylo postaveno 850 tisíc nových bytů.
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