Lidé se dotýkali cizích předmětů u hranic. KLDR vysvětluje, proč v zemi zuří pandemie

Severní Korea uvedla, že první případy epidemie covidu v zemi se objevily proto, že se lidé dotýkali "cizích předmětů" poblíž hranic s Jižní Koreou. Izolovaná východoasijská země tak nepřímo obvinila svého jižního souseda z rozšíření respirační choroby, informovala agentura Reuters.

Místní úřady na základě výsledků svého vyšetřování nařídily, aby v oblastech podél demarkační linie byli lidé ostražití při nakládání s věcmi přicházejícími na území po větru či pomocí balonů, uvedla oficiální tisková agentura KCNA.

Agentura Jižní Koreu přímo nezmínila, nicméně aktivisté už léta pouštějí přes hranici balony s letáky kritizujícími severokorejského vůdce Kim Čong-una. KLDR kroky aktivistů, kteří často pocházejí z řad severokorejských uprchlíků, odsuzuje a apeluje na jihokorejskou vládu, aby podobným situacím zabránila.

Podle světových zdravotnických úřadů se koronavirus šíří mezi lidmi v těsném kontaktu. Lidé tak spíše vdechnou kapénky s virem, přenášené vzduchem. Přenos covidu je proto pravděpodobnější v uzavřených, špatně větraných prostorách než venku.

Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení podle agentury AP odmítlo tvrzení, že virus do Severní Koreje mohly přinést jihokorejské balony.

Osmnáctiletý voják a pětileté dítě, první potvrzené případy na severokorejském území, se podle místní agentury nakazili na začátku dubna, když přišli do styku s předměty z jihu ve východním regionu Kumkang. Nicméně podle jihokorejských úřadů severokorejští utečenci poslali první letošní balon s informačními letáky přes hranice až koncem dubna ze západní oblasti Kimpcho, napsala agentura Reuters.

"Z vědeckého hlediska je tvrzení Severní Koreje těžké uvěřit, protože možnost šíření viru prostřednictvím předmětů je poměrně nízká," řekl profesor na univerzitě severokorejských studií v Soulu Jang Mu-čin.

Sever poprvé připustil výskyt covidu několik měsíců poté, co uvolnil přísná omezení na hranicích s Čínou, aby obnovil provoz nákladních vlaků mezi oběma zeměmi. Pro Pchjongjang by však bylo obtížné ukázat prstem na Čínu, domnívá se Lim Ul-čchul, profesor Ústavu pro dálněvýchodní studia na Kyungnam University.

"Pokud by dospěli k závěru, že virus pochází z Číny, museli by zpřísnit karanténní opatření v pohraniční oblasti, což by znamenalo další překážku pro severokorejsko-čínský obchod," řekl Lim.

Severní Korea oznámila, že vlna covidu je na ústupu, odborníci ale zemi podezřívají z úmyslného podhodnocování případů. Země dnes nahlásila dalších 4570 lidí s horečkami, přičemž celkový počet těchto pacientů od konce dubna činí 4,74 milionu. Pchjongjang denně oznamuje počet pacientů s horečkou, aniž by upřesnil, zda se nakazili covidem, nebo jinou nemocí. Důvodem je zřejmě nedostatek testovacích sad.

