Honičky s policií a zoufalství. Reportérka Aktuálně popisuje migrační šílenství v Ceutě

Více než 70 tisíc migrantů překročilo během jediného dne hranice španělské enklávy Ceuta na severoafrickém pobřeží. Bezprecedentní krize proměnila obvykle živé město v liduprázdnou zónu s vyprodanými obchody, zavřenými restauracemi a desítkami tisíc vyděšených obyvatel. O tom, jak se město vyrovnává s krizí, reportovala přímo z Ceuty redaktorka Aktuálně.cz Veronika Rodriguez.
„Všechno tam bylo zavřené, nefungovaly ani obchody, ani restaurace, ani kavárny, ani pumpy, a lidé se báli na ulici,“ popisuje Rodriguez Ceutu v den svého příjezdu. „Když konečně otevřel první supermarket, bylo všechno ihned vykoupené, nebylo tam skoro nic, ani ovoce, velmi málo pečiva a pár posledních lahví s vodou.“
Ceutu popisuje jako rozdělené město. V centru po počátečním zmatku nastal relativní klid, v okolí se odehrávaly emotivní scény. Tisíce migrantů, většinou mladých Maročanů i lidí ze subsaharské Afriky jen v žabkách a s igelitkou v ruce, se před policií schovávaly na strmých útesech nad mořem a po setmění vycházely do ulic žebrat o jídlo a vodu.
Rodriguez odhaluje i hlubokou frustraci a rozdělení místní společnosti. Zatímco někteří obyvatelé požadují nekompromisní zásah a okamžité deportace, jiní poukazují na to, že v případě migrantů jde často o zmanipulované mladíky a děti, kteří naletěli dezinformacím na sociálních sítích.
„Viděla jsem skupinku asi 40 Maročanů, které právě zadržela policie. Vojáci je shlukovali do takového štrůdlu, který potom odváděli směrem k hranicím. A bylo to emotivní, protože kolem jezdili motorkáři, houkali, povzbuzovali policii. A současně tam byli místní muslimové, kteří protestovali,“ popisuje Rodriguez.
Kritika místních se však masivně obrací proti vládám v Madridu i Maroku. Lidé nevěří oficiálním statistikám a někteří obyvatelé už dokonce uvažují o definitivním odchodu z enklávy. Bojí se opakování nájezdu, protože podobnou situaci zažili už v roce 2021 a znovu nyní. Říkají: „Jo, prodáme tady nemovitosti a půjdeme pryč, protože přijde další vlna za pár let, možná dřív. A ta už nás semele, to už nikdo nezastaví.“
Celou epizodu si můžete pustit ve videu v článku nebo v oblíbených podcastových aplikacích. Jaká jsou její hlavní témata?
začátek–04:35 Reportérka popisuje cestu do Ceuty, první dojmy, uzavřené město a místa, kde se migranti ukrývali.
04:38–08:27 Obyvatelé Ceuty kritizují vládu a část z nich požaduje návrat migrantů. Objevují se také úvahy o záměrném využití migrační vlny Marokem.
08:27–10:11 Rodriguez mluví o utonulých migrantech, nedostatku oficiálních informací a rozdílech mezi oficiálními čísly a odhady místních.
10:11–konec Reportérka popisuje nejednoznačné chování policie a armády vůči migrantům i problémy s ubytováním a zásobováním.