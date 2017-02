Libyjský premiér požádal NATO o podporu při budování institucí. Aliance nabízí pomoc už delší dobu

před 6 hodinami

Severoatlantická aliance pomůže Libyi s budováním obranných i bezpečnostních institucí země. Požadavek vznesl premiér mezinárodně uznané libyjské vlády Fáiz Sarrádž. NATO se minulý rok na summitu ve Varšavě dohodlo na tom, že Libyi podpoří, pokud o to tamní vláda požádá. Členské země aliance projednají záležitost co nejdříve.

Brusel - Premiér mezinárodně uznané libyjské vlády Fáiz Sarrádž během středeční noci požádal NATO o pomoc s budováním obranných a bezpečnostních institucí země.

Novinářům to v Bruselu, kde jednají ministři obrany aliance, sdělil generální tajemník organizace Jens Stoltenberg.

"Na summitu ve Varšavě se spojenci dohodli, že poskytnou Libyi podporu, pokud o to budou vládou národní jednoty požádáni. Tento požadavek jsme nyní dostali," řekl Stoltenberg s tím, že členské země NATO věc proberou co nejdříve.

Ochotu podpořit znovuvybudování libyjských obranných a bezpečnostních institucí dává aliance najevo už řadu měsíců, dosud se ale čekalo právě na potřebný požadavek z Tripolisu.

Libye se po pádu režimu Muammara Kaddáfího, k němuž přispěly i letecké útoky NATO, propadla na několik let do spirály sporů a násilí. Severoafrická země, jejíž slabá vláda zatím ani nekontroluje celé území státu, se stává pro evropské země klíčovým místem v jejich snaze zastavit migrační proud z Afriky do Evropské unie.

EU se počátkem měsíce na Maltě rozhodla Sarrádžovu vládu podpořit v některých oblastech, včetně intenzivního výcviku pobřežní stráže a pomoci s ochranou pozemních hranic.

Pro NATO, které ve Středozemním moři podporuje unijní operaci Sophia, je Libye významná také s ohledem na možné teroristické hrozby. Aliance nyní rozhodla zřídit v Neapoli specializované středisko, které bude shromažďovat a analyzovat informace o možných ohroženích z jižního směru a umožní tak NATO odpovídajícím způsobem reagovat na hrozby původem ze severní Afriky a Blízkého východu.

autor: ČTK