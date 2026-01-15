Libyjské úřady našly hroby migrantů. Přeživší nesou známky mučení

V Libyi ve čtvrtek místní úřady odhalily hroby s nejméně 21 těly migrantů. Deset přeživších, kteří byli drženi v zajetí, vykazují známky mučení. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na bezpečnostní zdroje.
Bezpečnostní orgány zasáhly na farmě poblíž libyjského města Adždábíjá poté, co dostaly informaci o zadržování migrantů ze subsaharské Afriky. Na místě našly migranty, včetně mužů, žen a dětí, kteří vykazovali známky mučení. Přeživší byli převezeni do nemocnice, kde vypověděli, že s nimi byli další migranti, kteří však zmizeli, informovala agentura Reuters.
Masový hrob byl objeven zhruba deset kilometrů jihovýchodně od Adždábíje, která leží asi 160 kilometrů od Benghází, druhého největšího libyjského města.
Majitel farmy byl zatčen a přiznal, že o masovém hrobu na svém pozemku věděl, uvedly podle Reuters lokální zdroje. Příčina smrti migrantů zůstává nejasná a vyšetřování stále probíhá, uvedl podle Reuters zdroj z bezpečnostních složek.
Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) uvedla, že v roce 2025 bylo na migrační trase v centrálním Středomoří zadrženo a vráceno do Libye 26.635 běženců, z toho 2336 byly ženy a 965 byli nezletilí. Předloni bylo do Libye vráceno z této trasy z moře 21.762 migrantů a v roce 2023 to bylo 17.190 běženců.
Cesta přes centrální Středomoří podle IOM zůstává jednou z nejnebezpečnějších migračních tras na světě. V roce 2024 na ní 665 lidí zemřelo a 1034 se pohřešuje, v roce 2023 zahynulo ve snaze dostat se do Evropy touto cestou 962 lidí a 1536 je pohřešováno.
