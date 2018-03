AKTUALIZOVÁNO před 40 minutami

Libyjské úřady vydaly 205 zatykačů na Libyjce a cizince, kteří jsou podezřelí ze zapojení do obchodování s běženci. Zatykače se vztahují mimo jiné i k obviněním z vražd, mučení a znásilňování. Informoval o tom zpravodajský web BBC. Úřad libyjského generálního prokurátora uvedl, že do zločinecké sítě, jsou zapojeni příslušníci bezpečnostních složek, zaměstnanci záchytných center pro migranty a představitelé ambasád afrických zemí v Libyi. Podle prokurátora je zločinecká skupina napojená na teroristickou organizaci Islámský stát (IS). Do vyšetřování jsou na základě loňské dohody o spolupráci zapojeny italské úřady.

