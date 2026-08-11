Libanonský parlament oficiálně zrušil trest smrti, jako první arabská země

Libanonský parlament v úterý zrušil trest smrti. Země se tak stala v arabském světě první, kde byl hrdelní trest oficiálně zrušen. Nahrazen má být nucenou tvrdou prací, informovala agentura AP.
Libanon fakticky od roku 2004 uplatňoval neoficiální moratorium na trest smrti. Ačkoliv byly od té doby k nejvyššímu trestu odsouzeny desítky lidí, byly následně rozsudky zmírněny či pozastaveny.
Pro zrušení trestu smrti v úterý podle AP hlasovala většina 128členného libanonského parlamentu s výjimkou parlamentního bloku libanonské šíitské militantní skupiny Hizballáh. Ministr spravedlnosti Ádil Nasár výsledek hlasování označil za "historický krok" pro Libanon.
Není jasné, jak by se trest těžké práce uplatňoval, jelikož někteří zákonodárci uvedli, že podmínky tohoto nového trestu zatím nejsou jasně stanoveny. Libanon sice má trest těžké práce zakotvený v zákonech a soudních rozhodnutích, ale v posledních letech se uplatňoval jen zřídka kvůli nedostatku finančních prostředků a kapacit v přeplněných věznicích.
Většina arabských zemí má trest smrti a uplatňuje jej. Dlouhodobě ale platí moratorium na trest smrti například v Alžírsku, Tunisku, Maroku či Mauritánii.
Mohlo by vás také zajímat: Šílený příběh z Moskvy: Rusky v podpatcích dobíhaly letadlo na ranveji
Rusko po čtyřech letech propustilo Američana. Kvůli zdraví dostal od Putina milost
Rusko v úterý propustilo Američana Roberta Gilmana, který v tamním vězení strávil více než čtyři roky poté, co byl obviněn z napadení policisty. Ruský prezident Vladimir Putin mu s ohledem na špatný zdravotní stav udělil milost z humanitárních důvodů, uvedli američtí činitelé.
Největší výrobce LPG v plamenech. Kyjev chce přerušit zásobování ruské armády palivem
Petrochemický komplex ZapSibNěftěchim v Tobolsku na západní Sibiři, největší závod na výrobu zkapalněného ropného plynu (LPG) v Rusku, který se stal v noci na pondělí terčem ukrajinského dronového útoku, byl při úderu poškozen. Podle jednoho zdroje byl tento podnik, jenž zastupuje zhruba dvě pětiny celkové ruské produkce LPG, zcela odstaven na dobu neurčitou kvůli vyhodnocování škod.
„Divný“ rozpor v kauze Vondroušové. Světová hvězda vznesla obvinění, o Češku se bojí
Právě dnes vyprší Markétě Vondroušové lhůta na podání odvolání k Mezinárodní sportovní arbitráži, která je poslední šancí na změnu čtyřletého trestu za odmítnutí dopingové kontroly. Podle bývalé šampionky Kim Clijstersové by bylo fér, kdyby se trest Češce nakonec znatelně snížil. Vinu za incident z prosince minulého roku totiž nevidí pouze u ní.
Policie pátrá po milovníku ořechů. Ukradl z obchodu 130 balení
Pražští policisté pátrají po zatím neznámém muži, který podle nich v supermarketu v Ankarské ulici na Petřinách během několika dnů ukradl víc než 130 balení ořechů. Způsobil tím škodu za zhruba 15 tisíc korun, hrozí mu až dvouletý trest vězení.
ŽIVĚ Útok dronů na sklad Voroněže si vyžádal mrtvého a dva raněné
Nejméně jednoho mrtvého a dva raněné si vyžádal nálet ukrajinských dronů na ruské město Voroněž, uvedl v úterý gubernátor Alexandr Gusev. Drony podle něj zapálily sklady nejmenované velké společnosti, podle médií hoří další sklad internetového prodejce Wildberries. Terčem ukrajinských dronů se podle místních úřadů stala také Orenburská oblast, ležící na rozhraní evropské a asijské části Ruska.