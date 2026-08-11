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Zahraničí

Libanonský parlament oficiálně zrušil trest smrti, jako první arabská země

ČTK

Libanonský parlament v úterý zrušil trest smrti. Země se tak stala v arabském světě první, kde byl hrdelní trest oficiálně zrušen. Nahrazen má být nucenou tvrdou prací, informovala agentura AP.

Vězení, poprava, trest smrti, ilustrační foto
Ilustrační foto.Foto: Thinkstock
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Libanon fakticky od roku 2004 uplatňoval neoficiální moratorium na trest smrti. Ačkoliv byly od té doby k nejvyššímu trestu odsouzeny desítky lidí, byly následně rozsudky zmírněny či pozastaveny.

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Pro zrušení trestu smrti v úterý podle AP hlasovala většina 128členného libanonského parlamentu s výjimkou parlamentního bloku libanonské šíitské militantní skupiny Hizballáh. Ministr spravedlnosti Ádil Nasár výsledek hlasování označil za "historický krok" pro Libanon.

Není jasné, jak by se trest těžké práce uplatňoval, jelikož někteří zákonodárci uvedli, že podmínky tohoto nového trestu zatím nejsou jasně stanoveny. Libanon sice má trest těžké práce zakotvený v zákonech a soudních rozhodnutích, ale v posledních letech se uplatňoval jen zřídka kvůli nedostatku finančních prostředků a kapacit v přeplněných věznicích.

Většina arabských zemí má trest smrti a uplatňuje jej. Dlouhodobě ale platí moratorium na trest smrti například v Alžírsku, Tunisku, Maroku či Mauritánii.

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