"Lhali v noci, přes den. Je po všem." Maďarská státní média přestala vysílat

Maďarská státní televize dnes oznámila, že přerušuje vysílání zpravodajství, a to v souvislosti s reformou, která má zajistit nezávislost a nestrannost veřejnoprávních médií, uvedly agentury.
Maďarská média rovněž informují o personálních změnách ve vedení státní mediální skupiny MTVA, kterou za předchozí vlády premiéra Viktora Orbána označovala opozice za "továrnu na lži".
"Je historický den. Dnes skončilo vysílání propagandy ve veřejnoprávních médiích. Lhali v noci, lhali přes den, lhali na každé vlnové délce. Už je po všem," napsal Orbánův nástupce v čele vlády Péter Magyar na facebooku.
Místo vysílání stanice M1 se na obrazovce objevil bílý nápis na černém pozadí oznamující toto: „Veřejnoprávní média nemohou lhát. Omlouváme se za to, že jsme to mnoho let dělali. Veřejnoprávní média se nyní transformují, aby byla v budoucnu nezávislá a důvěryhodná. Zpravodajství je dočasně pozastaveno. Zůstaňte s námi.“
Dočasně zhasl první program televize M1, své vysílání vypnulo i Kossuth Radio (maďarská obdoba Radiožurnálu, zmizely i webové stránky státních médií Híradó.hu, informuje například maďarský portál Hvg.hu.
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