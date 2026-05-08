Lev XIV. slaví roční výročí ve funkci. Chce víc poznat Itálii, navštívil Pompeje a Neapol

Lev XIV. se při svém ročním výročí zvolení do funkce papeže modlil v Pompejích za světový mír, navštívil také Neapol.
Do města zavítal na jednodenní návštěvu u příležitosti svátku Panny Marie Růžencové, který se dnes v Pompejích slaví. Toto datum připomíná rok 1876, kdy byl ve městě položen základní kámen svatyně zasvěcené Panně Marii. Informovaly o tom agentury AFP a DPA.
Podle DPA označil papež ve svém projevu za palčivé zejména dva světové problémy, a to oslabení síly manželského svazku a ohrožení světového míru. Ten je podle něj narušován „mezinárodním napětím a ekonomikou, která upřednostňuje obchod se zbraněmi před úctou k lidskému životu“.
„Války, které stále zuří v mnoha světových regionech, vyžadují větší úsilí – nejen v ekonomickém a politickém smyslu, ale i v duchovním a náboženském,“ uvedl papež.
„Nemůžeme přijmout obrazy smrti, které nám zprávy denně předkládají. Žádná pozemská moc nezachrání svět, pouze božská moc lásky ano,“ dodal Lev XIV. za potlesku přihlížejícího davu.
Návštěva Pompejí odstartovala sérii jednodenních návštěv, které papež podnikne v příštích několika týdnech po celé Itálii, aby lépe poznal italskou církev, jejíž je symbolickou hlavou jako římský biskup, dodává AP.
Lev XIV., občanským jménem Robert Prevost, je prvním papežem narozeným na území Spojených států. Jeho předchůdcem byl papež František, který loni zemřel po delší sérii zdravotních problémů.
Mohlo by Vás zajímat: Papež Lev XIV. vyzval všechny lidi dobré vůle k odmítnutí války
Drama na západě Německa. Policisté osvobodili rukojmí z banky, pachatele nenašli
Policie nalezla nezraněné dva lidi, kteří byli podle všeho zajati jako rukojmí v pobočce banky Volksbank ve městě Sinzig na západě Německa. Po prohledání budovy nikoho jiného neobjevila, pachatelé z místa činu utekli, píší agentury DPA a AFP s odvoláním na policejní prohlášení.
Tvrdý hromadný pád očesal spurtující peloton. První etapu Gira pak vyhrál Magnier
Úvodní etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Francouz Paul Magnier. V Burgasu ovládl závěrečný spurt, při kterém rozdělil peloton zhruba 600 metrů před cílem hromadný pád. O vítězství tak po 147 kilometrech bojovala pouze desítka jezdců.
Slevy jako droga. Všichni vědí, že narušují důvěru, ale neumí s tím přestat, říká odborník
Budoucnost nakupování se nebude odehrávat jen v regálu či v e-shopu, ale mnohem více půjde o souboj v algoritmech. S nástupem AI se může stát, že zákazník přestane aktivně vybírat. Zadá požadavek a nákup za něj dokončí algoritmus. „Je otázka, jestli vědí, jak ten algoritmus funguje, a jestli se do jeho výběru vůbec dostanou,“ říká Michal Černý, odborník na retail a partner společnosti Deloitte.
Lehečka začal ve „věčném městě" úspěšně, Muchová překvapivě rychle skončila
Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaji v Římě do 3. kola. Třináctý hráč světa porazil na antuce v italské metropoli Němce Jana-Lennarda Struffa 7:6, 6:3. Světová jedenáctka Karolína Muchová podlehla Anastasii Potapovové z Rakouska 3:6, 2:6.
Druhé světové válce předcházelo selhání demokratů, připomněl Vystrčil
Druhé světové válce předcházelo selhání demokratů a demokratických zemí, které si naivně myslely, že když ustoupí diktátorovi, že se s tím spokojí a že bude mír. U příležitosti připomínky 81. výročí konce druhé světové války to v Den vítězství na pražských Olšanských hřbitovech řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).