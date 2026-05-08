Přeskočit na obsah
Benative
8. 5.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Lev XIV. slaví roční výročí ve funkci. Chce víc poznat Itálii, navštívil Pompeje a Neapol

Pope Leo XIV visits Pompei and Naples on his first anniversary of election
Pope Leo XIV visits Pompei and Naples on his first anniversary of election
Pope Leo XIV visits Pompei and Naples on his first anniversary of election
Pope Leo XIV visits Pompei and Naples on his first anniversary of election
Pope Leo XIV visits Pompei and Naples on his first anniversary of election
Zobrazit
24 fotografií
Papež Lev XIV. slaví rok od svého zvolení v Pompejích a Neapoli. |
Foto: REUTERS
ČTK

Lev XIV. se při svém ročním výročí zvolení do funkce papeže modlil v Pompejích za světový mír, navštívil také Neapol.

Reklama

Do města zavítal na jednodenní návštěvu u příležitosti svátku Panny Marie Růžencové, který se dnes v Pompejích slaví. Toto datum připomíná rok 1876, kdy byl ve městě položen základní kámen svatyně zasvěcené Panně Marii. Informovaly o tom agentury AFP a DPA.

Podle DPA označil papež ve svém projevu za palčivé zejména dva světové problémy, a to oslabení síly manželského svazku a ohrožení světového míru. Ten je podle něj narušován „mezinárodním napětím a ekonomikou, která upřednostňuje obchod se zbraněmi před úctou k lidskému životu“.

Související

„Války, které stále zuří v mnoha světových regionech, vyžadují větší úsilí – nejen v ekonomickém a politickém smyslu, ale i v duchovním a náboženském,“ uvedl papež.

„Nemůžeme přijmout obrazy smrti, které nám zprávy denně předkládají. Žádná pozemská moc nezachrání svět, pouze božská moc lásky ano,“ dodal Lev XIV. za potlesku přihlížejícího davu.

Reklama
Reklama

Návštěva Pompejí odstartovala sérii jednodenních návštěv, které papež podnikne v příštích několika týdnech po celé Itálii, aby lépe poznal italskou církev, jejíž je symbolickou hlavou jako římský biskup, dodává AP.

Lev XIV., občanským jménem Robert Prevost, je prvním papežem narozeným na území Spojených států. Jeho předchůdcem byl papež František, který loni zemřel po delší sérii zdravotních problémů.

Mohlo by Vás zajímat: Papež Lev XIV. vyzval všechny lidi dobré vůle k odmítnutí války

Papež Lev XIV. vyzval všechny lidi dobré vůle k odmítnutí války | Video: Reuters
Prohlédnout 24 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
„Pro mladší generaci je hlavním nákupním nástrojem mobil. Reálný dopad na nákupní chování mají sociální sítě a influenceři a teď přichází další vlna: umělá inteligence. Může se stát hlavním prostředníkem při nakupování,“ říká Michal Černý, partner společnosti Deloitte ČR.
„Pro mladší generaci je hlavním nákupním nástrojem mobil. Reálný dopad na nákupní chování mají sociální sítě a influenceři a teď přichází další vlna: umělá inteligence. Může se stát hlavním prostředníkem při nakupování,“ říká Michal Černý, partner společnosti Deloitte ČR.
„Pro mladší generaci je hlavním nákupním nástrojem mobil. Reálný dopad na nákupní chování mají sociální sítě a influenceři a teď přichází další vlna: umělá inteligence. Může se stát hlavním prostředníkem při nakupování,“ říká Michal Černý, partner společnosti Deloitte ČR.

Slevy jako droga. Všichni vědí, že narušují důvěru, ale neumí s tím přestat, říká odborník

Budoucnost nakupování se nebude odehrávat jen v regálu či v e-shopu, ale mnohem více půjde o souboj v algoritmech. S nástupem AI se může stát, že zákazník přestane aktivně vybírat. Zadá požadavek a nákup za něj dokončí algoritmus. „Je otázka, jestli vědí, jak ten algoritmus funguje, a jestli se do jeho výběru vůbec dostanou,“ říká Michal Černý, odborník na retail a partner společnosti Deloitte.

Reklama
Rudolfinum - Den nezávislosti Ukrajiny 2023
Rudolfinum - Den nezávislosti Ukrajiny 2023
Rudolfinum - Den nezávislosti Ukrajiny 2023

Druhé světové válce předcházelo selhání demokratů, připomněl Vystrčil

Druhé světové válce předcházelo selhání demokratů a demokratických zemí, které si naivně myslely, že když ustoupí diktátorovi, že se s tím spokojí a že bude mír. U příležitosti připomínky 81. výročí konce druhé světové války to v Den vítězství na pražských Olšanských hřbitovech řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Reklama
Reklama
Reklama