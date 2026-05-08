Lev XIV. si potřeboval změnit údaje v bance. Když řekl, že je papež, operátorka zavěsila

Občas ani nejvyšší zástupce Krista na zemi nedostane přednost v zákaznickém servisu. Když se Robert Francis Prevost, kardinál narozený v Chicagu, stal papežem Lvem XIV., zavolal do své banky, aby si změnil telefonní číslo a adresu, kterou má jeho banka v evidenci. Operátorka mu ovšem telefonát položila.
Zhruba dva měsíce poté, co se stal papežem, si Lev XIV. potřeboval změnit osobní údaje u své banky ve Spojených státech. Tuto informaci poskytl jeho blízký přítel reverend Tom McCarthy minulý týden na shromáždění katolíků v Naperville ve státě Illionis, napsal o tom deník The New York Times.
V rámci telefonátu musel papež odpovědět na několik bezpečnostních otázek, což je běžná praxe. Poté mu ovšem žena na druhé straně telefonní linky sdělila, že to nestačí a na bankovní pobočku se bude muset dostavit osobně.
Reverend McCarthy ve videoklipu sdíleném na sociálních sítích popsal, jak papežova frustrace rostla. „No, to nebudu moct udělat. Zodpověděl jsem přece všechny vaše bezpečnostní otázky,“ reagoval.
Zaměstnankyně banky se omluvila a ujistila zákazníka, že je to pravidlo banky a bude se opravdu muset dostavit na pobočku osobně. A tak zkusil jiný přístup.
Úřednice zavěsila
„Pomohlo by, kdybych vám řekl, že jsem papež Lev?“ zeptal se podle reverenda McCarthyho. Bankovní úřednice v reakci na to okamžitě zavěsila.
„Dokážete si představit, že byste byla známá jako žena, která zavěsila papeži?“ zeptal se reverend McCarthy posluchačů v publiku, přičemž sklidil za příběh nadšené ovace.
Situace byla nakonec vyřešena díky zásahu jiného amerického duchovního, který se znal s prezidentem banky. Ten zprvu rovněž obdržel vysvětlení, že osobní schůzka je opravdu bankovním pravidlem. Když ale prezidentovi kněz, který situaci za papeže řešil, sdělil, že v takovém případě si papež bude muset otevřít účet u jiné banky, změnil názor.
Podle reverenda McCarthyho se taková představa šéfovi banky nelíbila, a jelikož nechtěl ztratit papeže jako svého klienta, tak pro něj nakonec udělal výjimku.
Reverend McCarthy poté v e-mailu pro The New York Times potvrdil, že příběh o bankovních problémech je pravdivý. Tento kněz je mezi katolíky v Chicagu známou osobností. Je to (stejně jako papež) augustinián a také vedoucí střední školy sv. Rity v Cascii. S papežem Lvem se poprvé setkal v 80. letech v Chicagu, kde vyrůstali v podobných dělnických čtvrtích města.
Papež Lev XIV. vyrůstal ve skromných podmínkách v Doltonu ve státě Illinois, na malém předměstí nedaleko Chicaga. Poté sloužil jako biskup v Peru a na vlivném postu ve Vatikánu. Před rokem byl zvolen papežem.
