Severoatlantická aliance pošle do Polska radarový letoun včasného varování AWACS, oznámil podle agentury Reuters náměstek polského ministra obrany Pawel Zalewski. Jde o reakci na incident, kdy se v pátek na jihovýchodě Polska zřítily tři ruské střely s plochou dráhou letu.
„Polsku bude k dispozici letadlo včasného varování AWACS,“ řekl Zalewski po jednání zástupců NATO v Bruselu. „Jde o velmi dobrý systém, který nám poskytuje ještě hlubší… operační přehled, díky čemuž můžeme lépe reagovat na tento druh hrozby,“ řekl Zalewski.
Letouny AWACS, pro které je typická kruhová rotační anténa, od roku 1982 slouží jako „oči aliance ve vzduchu“. Aliance disponuje 14 stroji, které jsou na základně v německém Geilenkirchenu.
Od roku 2022, kdy Rusko vojensky napadlo Ukrajinu, mají důležitou roli při sledovacích misích na východním křídle NATO. V případě konfliktu mohou poskytovat společný radarový obraz pro stíhačky, lodě a řídicí centra spojenců a zároveň navádět bojové letouny NATO k jejich cílům.
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