Zahraničí

Nobelovu cenu za chemii získala trojice vědců za objev revolučních materiálů

ČTK ČTK
před 32 minutami
Laureáty letošní Nobelovy ceny za chemii se stali Japonec Susumu Kitagawa, britský vědec působící v Austrálii Richard Robson a Američan Omar M. Yaghi za výzkum metalo-organických sítí. Ve středu to oznámila švédská Královská akademie věd, která jejich práci označila za novou formu molekulární architektury.
Laureáty letošní Nobelovy ceny za chemii se stali Japonec Susumu Kitagawa, britský vědec působící v Austrálii Richard Robson a Američan Omar M. Yaghi.
Laureáty letošní Nobelovy ceny za chemii se stali Japonec Susumu Kitagawa, britský vědec působící v Austrálii Richard Robson a Američan Omar M. Yaghi. | Foto: Reuters

"Laureáti Nobelovy ceny za chemii pro rok 2025 vytvořili molekulární konstrukce s velkými dutinami, skrz které mohou proudit plyny a další chemikálie," uvedla akademie. 

Takzvané metalo-organické sítě mohou podle ní sloužit například ke sběru vody z pouštního vzduchu, zachycování oxidu uhličitého, skladování toxických plynů nebo čištění vody od polyfluoroalkylových látek (PFAS), které se v přírodě a lidském těle téměř nerozkládají. Jsou také schopné vyvolat chemické reakce nebo vést elektřinu.

Související

Trump si zaslouží Nobelovu cenu, odradí-li Čínu od útoku na Tchaj-wan, řekl prezident

trump

Výzkum, díky kterému dospěli ocenění vědci v posledních desetiletích 20. století k vytvoření stabilních metalo-organických sítí, označila akademie za průlomový. Podle akademie ho zahájil Robson v roce 1989, když z iontů mědi a dalších molekul vytvořil krystaly s dutinami, které se ale vyznačovaly značnou nestabilitou.

Na Robsonovu práci navázali Kitagawa a Yaghi. Každý zvlášť učinili řadu objevů, díky kterým určili například, že metalo-organickými sítěmi mohou proudit plyny nebo že mohou být flexibilní a stabilní. Také zjistili, že díky dutinám mohou mít sítě obrovskou plochu a několik gramů materiálu dokáže zadržet velké množství plynů. Výzkum letošních laureátů byl základem pro práci dalších chemiků, kteří od té doby vyvinuli desítky tisíc různých sítí.

V současnosti se sítě využívají pouze v malém měřítku, například k zachycování plynů při výrobě polovodičů, společnosti ale investují do jejich dalšího výzkumu například v oblasti skladování energie nebo jejich využití ke snížení emisí skleníkových plynů. Podle akademie mohou metalo-organické sítě přispět k řešení nejzávažnějších problémů lidstva.

Související

Vědec si myslel, že manželka zahlédla grizzlyho. Pak zjistil, že vyhrál Nobelovu cenu

Fred Ramsdell, imunolog, vědec, Nobelova cena

"Jsem hluboce poctěn a potěšen, že můj dlouhodobý výzkum si získal uznání," uvedl po oznámení vítězů ceny podle agentury Reuters Kitagawa. Komise zodpovědná za výběr oceněných se s ním spojila telefonicky.

Osmaosmdesátiletý Robson je britského původu a působí jako profesor na Univerzitě v Melbourne. Čtyřiasedmdesátiletý Kitagawa je profesor na Kjótské univerzitě a šedesátiletý Yaghi, Američan s jordánskými kořeny, působí jako profesor na Kalifornské univerzitě v Berkeley.

Loni akademie Nobelovu cenu za chemii udělila Američanům Davidu Bakerovi a Johnu Jumperovi společně s Britem Demisem Hassabisem. Ocenila je za výzkum spojený s výpočetními návrhy a předpovídáním struktur proteinů.

V pondělí vyhlásil Karolínský institut letošní Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Ocenění získali Američané Mary E. Brunkowová a Fred Ramsdell a Japonec Šimon Sakaguči za objevy v oblasti imunologie týkající se takzvané periferní tolerance. V úterý akademie oznámila, že Nobelovu cenu za fyziku letos obdrží Brit John Clarke, Francouz Michel H. Devoret a Američan John M. Martinis za výzkum kvantové mechaniky.

Související

Nobelovu cenu za fyziku získala trojice vědců. Tunelovali kvanta v obřím měřítku

Nobel Physics

Týden vyhlašování Nobelových cen bude pokračovat ve čtvrtek, kdy Švédská akademie oznámí letošního držitele Nobelovy ceny za literaturu. V pátek norský Nobelův výbor vyhlásí jméno či název laureáta ceny za mír, o kterou projevil silný zájem americký prezident Donald Trump. Vyhlašování skončí příští pondělí oznámením Nobelovy ceny za ekonomii.

Vedle prestiže, kterou Nobelova cena přináší, si laureáti rozdělí finanční odměnu 11 milionů švédských korun (přibližně 24 milionu korun). Nobelovy ceny budou letošním laureátům oficiálně předány 10. prosince, na výročí úmrtí švédského vědce a zakladatele ocenění Alfreda Nobela.

 
Mohlo by vás zajímat

Mírový impulz ze summitu Putin-Trump se vyčerpal, ozývá se z Kremlu

Mírový impulz ze summitu Putin-Trump se vyčerpal, ozývá se z Kremlu

Trump chce poslat za mříže přední demokraty: starostu Chicaga i guvernéra Illinois

Trump chce poslat za mříže přední demokraty: starostu Chicaga i guvernéra Illinois

Trump nechce vypadat slabě. Pomsta, o níž nahlas mluví, Putina okatě znervózňuje

Trump nechce vypadat slabě. Pomsta, o níž nahlas mluví, Putina okatě znervózňuje
0:37

"Země skvělých lidí." Výstava, která vás pošle na dovolenou do Kimovy říše

"Země skvělých lidí." Výstava, která vás pošle na dovolenou do Kimovy říše
10 fotografií
zahraničí Aktuálně.cz Obsah věda Švédsko Nobelova cena za chemii materiály

Právě se děje

teď

Kombíky jsou podle Škody znovu v kurzu. Novinka se vystavuje v Praze

Kombíky jsou podle Škody znovu v kurzu. Novinka se vystavuje v Praze
Prohlédnout si 19 fotografií
Škoda vystavuje koncept elektrického kombi na festivalu Designblok.
Představil ho Martin Jahn, člen představenstva Škody Auto.
před 12 minutami
"Je to zjevení. Vezmou nám ho." Krejčí bleskově uhranul, Anglií se šíří virální video

"Je to zjevení. Vezmou nám ho." Krejčí bleskově uhranul, Anglií se šíří virální video

Český defenzivní univerzál Ladislav Krejčí bleskově uhranul fanoušky Wolves.
Aktualizováno před 17 minutami
Mírový impulz ze summitu Putin-Trump se vyčerpal, ozývá se z Kremlu

ŽIVĚ
Mírový impulz ze summitu Putin-Trump se vyčerpal, ozývá se z Kremlu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 20 minutami
Všechno může být jinak. Hrad vznesl první výtky, řeší se dva klíčové resorty

Všechno může být jinak. Hrad vznesl první výtky, řeší se dva klíčové resorty

Do vyjednávání o podobě budoucího vládního kabinetu může ještě významně promluvit prezident Petr Pavel. A některé výtky už hlava státu vznesla.
před 32 minutami
Nobelovu cenu za chemii získala trojice vědců za objev revolučních materiálů

Nobelovu cenu za chemii získala trojice vědců za objev revolučních materiálů

Takzvané metalo-organické sítě mohou sloužit ke sběru vody z pouštního vzduchu, zachycování CO₂, skladování toxických plynů nebo k čištění vody.
před 55 minutami
Trump chce poslat za mříže přední demokraty: starostu Chicaga i guvernéra Illinois

Trump chce poslat za mříže přední demokraty: starostu Chicaga i guvernéra Illinois

"Chicagský starosta by měl být ve vězení za to, že neochránil zástupce ICE! A guvernér Pritzker taky," napsal ve středu Trump.
před 1 hodinou
Trump nechce vypadat slabě. Pomsta, o níž nahlas mluví, Putina okatě znervózňuje
0:37

Trump nechce vypadat slabě. Pomsta, o níž nahlas mluví, Putina okatě znervózňuje

"Trump je frustrovaný. Putin mu slíbil, že bude jednat a setká se se Zelenským, ale lhal," popsal bývalý velvyslanec Kurt Volker.
Další zprávy