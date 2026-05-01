Zahraničí

Letošní První máj od Jakarty přes Paříž až po Santiago: Za mír a sociální jistoty

První máj v indonéské Jakartě |
V desítkách zemí celého světa se v pátek uskutečnily prvomájové demonstrace a pochody. Odboráři a aktivisté od Paříže přes Jakartu až po Soul na nich podle agentury AP požadovali mimo jiné vyšší mzdy, lepší pracovní podmínky a mír. Společným tématem letošních shromáždění byly rostoucí životní náklady, které mnozí řečníci spojovali s válkou Spojených států a Izraele proti Íránu.

"Pracující lidé odmítají platit cenu za Trumpovu válku na Blízkém východě," uvedla v prohlášení Evropská odborová konfederace zastupující 93 odborových organizací z 41 evropských zemí. "Dnešní shromáždění ukazují, že pracující nebudou nečinně přihlížet, jak jsou jejich zaměstnání a životní standardy ničeny."

Svůj postoj dnes dali najevo třeba lidé, kteří pochodovali ulicemi Paříže i dalších francouzských měst pod heslem "chléb, mír a svoboda". Podle francouzské policie jich v celé zemi bylo kolem 158.000, podle odborů na 300.000, uvedl deník Le Monde. Na některých místech se odehrály střety s policií, ale není jasné zda při nich byl někdo zadržen.

Další prvomájové protesty se uskutečnily mimo jiné ve filipínské Manile, kde lidé požadovali vyšší mzdy, nižší daně a odsuzovali roli USA v konfliktu s Íránem, či v indonéské Jakartě, kde desítky tisíc účastníků pozdravil i prezident Prabowo Subianto.

Svátek práce si dnes připomněli také lidé v řadě afrických zemí. Například představitelé jihoafrických odborů na demonstraci kritizovali rostoucí ceny potravin, energie, dopravy a zdravotní péče, v Maroku zase taxikáři a řidiči autobusů protestovali proti zdražování pohonných hmot.

Ve Spojených státech koalice odborů a aktivistů vyzvala k protestům pod heslem "pracující nad miliardáři", jejichž cílem je vyšší zdanění bohatých a ukončení protiimigrační politiky administrativy prezidenta Donalda Trumpa.

První máj jako Mezinárodní den pracujících má kořeny v 80. letech 19. století, kdy americké odbory usilovaly o osmihodinový pracovní den. V květnu 1886 se chicagský protest změnil v tragédii, když při něm vybuchla bomba a policie odpověděla střelbou. Několik odborových aktivistů bylo odsouzeno a popraveno. Na památku těchto událostí vyhlásila v roce 1889 Druhá internacionála v Paříži 1. květen jako Mezinárodní svátek práce.

A woman holds a poster depicting Iran's new Supreme Leader Mojtaba Khamenei, during a rally in Tehran

ŽIVĚ Írán nabízí Trumpovi další jednání, prezident není s návrhem spokojen

Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu další návrh na jednání o ukončení války, píší podle agentur AFP a Reuters íránská státní média. Podle nich se tak stalo ve čtvrtek. Ačkoliv mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem aktuálně panuje příměří, rozhovory o ukončení války, která začala 28. února, byly zatím neúspěšné.

Gulag, kanál

„Tam fotbal nehraj, trpěli tam lidi.“ Na Čechy pátrající po gulagu čekalo překvapení

Česká expedice zkoumala pozůstatky nikdy nedokončeného Hlavního turkmenského kanálu, který měl v 50. letech díky otrocké práci politických vězňů propojit Moskvu s Kaspickým i Aralským mořem. Na místě ovšem nalezli mnohem víc než pouhé rumiště. Jak popisuje předseda projektu Gulag.cz Štěpán Černoušek, v Uzbekistánu na ně překvapivě čekal i pamětník.

