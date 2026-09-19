Letošní Oktoberfest byl zahájen. Primátor první sud narazil na rekordní dva údery

Nový mnichovský primátor Dominik Krause v sobotu Tereziánské louce v bavorské metropoli na dva údery narazil sud piva, čímž oficiálně zahájil 191. ročník pivních slavností Oktoberfest. Svátek piva potrvá do 4. října a pořadatelé do té doby očekávají více než šest milionů návštěvníků včetně českých turistů.
Hosté si ale za máz piva, který odpovídá jednomu litru, letos oproti loňsku připlatí, tuplák vyjde na 14,80 až 15,90 eura (360 až 387 Kč).
„O’zapft is!“ zvolal Krause, čímž v bavorském dialektu oznámil úspěšné naražení sudu a zároveň zahájení Oktoberfestu. Pro Krauseho, který je prvním mnichovským primátorem za Zelené, bylo zahájení pivních slavností premiérou, ve funkci je od května. Narážení prvního pivního sudu je v Bavorsku ostře sledovanou událostí a média vedou pečlivou evidenci toho, kolik úderů dřevěnou palicí primátoři potřebují. První komentáře v bavorské veřejnoprávní televizi BR již Krauseho ocenily, že tlak ustál a s naražením sudu se hned napoprvé skvěle vypořádal.
Krauseho sociálnědemokratický předchůdce Dieter Reiter loni potřeboval rovněž dva údery stejně jako v předchozích dvou letech. Reiter a nyní i Krause jsou spoludržiteli rekordu naražení sudu na dva údery. Stejně úspěšný byl i Reiterův předchůdce Christian Ude. Nejhůře se naopak v roce 1950 vedlo primátoru Thomasi Wimmerovi, který pro naražení sudu potřeboval 17 úderů.
Slavnostní akt se tradičně odehrál v obřím festivalovém stanu rodiny Schottenhamelů. První načepované pivo po naražení sudu dostal tradičně bavorský premiér Markus Söder, který si následně s Krausem připil na šťastný a klidný průběh festivalu.
Söder ještě před přípitkem prohlásil, že by si přál, aby se příští rok Oktoberfest odehrál v Mnichově, který by už byl oficiálním olympijským městem. Německo by chtělo uspořádat letní olympiádu v letech 2036, 2040 nebo 2044. Zájem má vedle Mnichova také Berlín či metropolitní region Porýní-Porúří na západě Německa.
I letos na největších pivních slavnostech na světě panují přísná bezpečnostní opatření. Na dění na Tereziánské louce dohlíží vedle policistů a zaměstnanců bezpečnostních služeb také 56 policejních kamer. Do Mnichova se pravidelně sjíždějí na Oktoberfest s milovníky piva také kapsáři z celé Evropy. Právě v boji proti kapesním krádežím budou německým policistům jako v minulých letech pomáhat kolegové z Česka i dalších evropských zemí. Přímo v areálu má policie k dispozici cely pro zloděje a výtržníky.
Organizátoři pamatují i na péči o ty, kteří konzumaci piva nezvládnou a zraní se. Na místě je proto zdravotnické středisko, kde mají lékaři počítačový tomograf (CT).
Počátek festivalu spadá do října 1810, kdy po svatbě uspořádali bavorský korunní princ Ludvík a jeho manželka Tereza Sasko-Hildburghausenská pro obyvatele království na louce za Mnichovem slavnost s koňským dostihem. Akce měla úspěch a začala se konat pravidelně jako Říjnová slavnost. Svůj název si udržela i poté, co kvůli teplejšímu počasí její začátek organizátoři posunuli na září.
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