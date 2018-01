Konec nejhledanějšího muže světa? Iráčané se blíží k tajnému úkrytu vůdce Islámského státu Bagdádího

před 3 hodinami

Vůdce Islámského státu Abú Bakr Bagdádí se skrývá pravděpodobně na severozápadě Iráku. "Je na konci sil a možností. Letos ho dostaneme," řekl reportérovi listu Guardian jeden z Iráčanů.

Bagdád - "Pravděpodobně jsme zabili Bagdádího. Vůdce Islámského státu byl vážně zraněn, možná zemřel. Vůdce chalífátu je po smrti."

Podobné senzační zprávy o jednom z nejhledanějších mužů světa se loni několikrát rozletěly do světa. Nejvíce rezonovala ta červnová, kdy se k údajně úspěšnému útoku na Abú Bakra Bagdádího přihlásili Rusové s tím, že jejich letadla zasáhla světového teroristu č.1 v Rakce na východě Sýrie.

Neexistují ale důkazy, že vůdce Islámského státu už nežije. Není k dispozici jeho tělo, chybí test DNA, neexistuje hodnověrné svědectví o jeho smrti.

Podle irácké vlády Bagdádí porážku IS na konci minulého roku přežil. Iráčané po něm nyní pátrají na severozápadě země, kde zachytili rádiovou a telefonickou komunikaci mezi jeho lidmi. Blízkovýchodní reportér deníku Guardian Martin Chulov mluvil s iráckými důstojníky, kteří se účastní honu na nejhledanějšího muže světa.

Je na konci sil

Jejich pátrání se soustřeďuje do oblasti v okolí městečka Báadž a blízko jezera Sarsár ležícího severozápadně od irácké metropole Bagdádu. "Je na konci sil a možností. Letos ho dostaneme," řekl reportérovi jeden z Iráčanů.

Irácký generál Jahjá Rasúl na přelomu roku potvrdil agentuře Reuters, že americký letoun F-16 loni v únoru bombardoval oblast podél hranice se Sýrií. Právě tam se měl podle tajných informací pohybovat Bagdádího konvoj. "Byla to správná informace. Jenže on je chytrý, je dlouho zvyklý se skrývat a zametat stopy. Ví dobře, jak se zachránit," prohlásil generál.

Irácký analytik Hišám Hišámí je jedním z největších znalců teroristické sítě Islámský stát. V minulosti se dostal do kontaktu s mnoha bývalými Bagdádího spolubojovníky. Hišámí považuje strukturu organizace za rozbitou. Zbyly sice spící buňky Islámského státu, nemají už ale žádné centrální velení. "Z někdejších devětasedmdesáti nejvyšších velitelů jich přežilo deset," řekl Hišámí britskému Guardianu.

Rozvědka iráckých Kurdů loni s odvoláním na zajatce z řad IS uvedla, že Bagdádí nechce padnout do zajetí živý. Má proto u sebe pás s výbušninami, aby se mohl odpálit.

Spekulace o své smrti nebo těžkém zranění vyvrátil lídr Islámského státu loni v září, kdy se dostala na veřejnost audionahrávka s jeho projevem. Byla aktuální a čerstvě pořízená, protože Bagdádí hovořil o posledních událostech ve světě, například o Severní Koreji.

U konce s dechem

Irácká armáda porazila Islámský stát na konci loňského roku, premiér Hajdár Abádí ohlásil vítězství v prosinci. Klíčovým zlomem bylo v létě dobytí severoiráckého Mosulu. V Sýrii vytlačili Kurdové za pomoci USA Islámský stát z Rakky a syrská armáda za podpory Ruska i libanonského Hizballáhu z města Dejr az-Zaur.

V Iráku se život na územích kdysi obsazených IS pomalu vrací do normálních kolejí. Během druhé poloviny minulého roku se do svých domovů vrátilo podle Mezinárodní organizace pro migraci téměř tři a půl milionu lidí.

